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09:44 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Юности» и «Шахтера» сыграют в 5-м матче финальной серии чемпионата Беларуси

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской «Юности» и солигорского «Шахтера» сыграют сегодня в Минске пятый матч финальной серии чемпионата Беларуси. В настоящее время счет в серии до четырех побед 3:1 в пользу минчан, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Первые две игры серии за золотые медали и Кубок Президента прошли на льду столичной «Чижовка-Арены» и принесли каждой команде по победе. В первом противоборстве многократные чемпионы Беларуси одолели «горняков» со счетом 5:1, во втором поединке «Шахтеру» удалось взять реванш (3:2). Затем «Юность» в гостях вырвалась вперед (2:1) и в четвертом противостоянии укрепила свое преимущество — 3:0.

Если после сегодняшней игры понадобится, поединки будут проходить поочередно на площадках обоих клубов до четырех побед одной из команд.

Игра между «Шахтером» и «Юностью» начнется сегодня в 19.00 на ледовой площадке столичной «Чижовка-Арены». Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «Беларусь 5».

Хоккеисты «Юности» являются восьмикратными чемпионами страны, а их соперники всего один раз становились обладателями золота. В решающих сериях за чемпионский титул «Юность» и «Шахтер» встречались трижды: минчане побеждали два раза — в 2010 (4:3) и 2016 годах (4:1), а в 2015 году солигорские хоккеисты выиграли золотую серию с сухим счетом 4:0.

По итогам регулярного чемпионата нынешнего сезона «Юность» уверенно заняла первое место, а «Шахтер» финишировал третьим, пропустив вперед еще и гродненский «Неман». В первом раунде плей-офф минчане не без труда взяли верх над оршанским «Локомотивом» (4:2), а в полуфинале были сильнее молодечненского «Динамо» (4:1). Хоккеисты «Шахтера» в четвертьфинале не оставили шансов на успех жлобинскому «Металлургу» (4:0), а в серии за выход в финал с огромным трудом одолели гродненский «Неман» (4:3).

В финальной серии прошлого сезона «Юность» переиграла «Неман» с результатом 4:1, завоевав свое восьмое золото чемпионата Беларуси. На один титул меньше у «Немана», четыре раза первым был минский «Тивали», по два раза чемпионами становились минский «Керамин» и новополоцкий «Химик», по разу — минское «Динамо», жлобинский «Металлург», солигорский «Шахтер» и «Гомель».

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