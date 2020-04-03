Хоккеисты «Юности» и «Шахтера» сыграют в 5-м матче финальной серии чемпионата Беларуси

Первые две игры серии за золотые медали и Кубок Президента прошли на льду столичной «Чижовка-Арены» и принесли каждой команде по победе. В первом противоборстве многократные чемпионы Беларуси одолели «горняков» со счетом 5:1, во втором поединке «Шахтеру» удалось взять реванш (3:2). Затем «Юность» в гостях вырвалась вперед (2:1) и в четвертом противостоянии укрепила свое преимущество — 3:0.

Если после сегодняшней игры понадобится, поединки будут проходить поочередно на площадках обоих клубов до четырех побед одной из команд.

Игра между «Шахтером» и «Юностью» начнется сегодня в 19.00 на ледовой площадке столичной «Чижовка-Арены». Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «Беларусь 5».

Хоккеисты «Юности» являются восьмикратными чемпионами страны, а их соперники всего один раз становились обладателями золота. В решающих сериях за чемпионский титул «Юность» и «Шахтер» встречались трижды: минчане побеждали два раза — в 2010 (4:3) и 2016 годах (4:1), а в 2015 году солигорские хоккеисты выиграли золотую серию с сухим счетом 4:0.

По итогам регулярного чемпионата нынешнего сезона «Юность» уверенно заняла первое место, а «Шахтер» финишировал третьим, пропустив вперед еще и гродненский «Неман». В первом раунде плей-офф минчане не без труда взяли верх над оршанским «Локомотивом» (4:2), а в полуфинале были сильнее молодечненского «Динамо» (4:1). Хоккеисты «Шахтера» в четвертьфинале не оставили шансов на успех жлобинскому «Металлургу» (4:0), а в серии за выход в финал с огромным трудом одолели гродненский «Неман» (4:3).