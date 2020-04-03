Главный тренер и хоккеист с 497 матчами в КХЛ покинули казахстанский клуб
Россиянин Владимир Капуловский покинул пост главного тренера «Алматы», сообщает «Шайба.kz».
Россиянин Владимир Капуловский покинул пост главного тренера «Алматы», сообщает «Шайба.kz».
Руководство клуба приняло решение не продлевать с ним контракт. В регулярном чемпионате «Алматы» занял третье место, а в
Ранее Капуловский возглавлял «Арлан», с которым выигрывал чемпионат Казахстана и Континентальный кубок. В КХЛ он работал ассистентом в «Авангарде, чешском «Льве», «Спартаке», минском «Динамо» и «Атланте».
Покинет «Алматы» и нападающий Александр Нестеров, который набрал 34 (15+19) очка в 46 матчах