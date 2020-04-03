Главный тренер и хоккеист с 497 матчами в КХЛ покинули казахстанский клуб

Руководство клуба приняло решение не продлевать с ним контракт. В регулярном чемпионате «Алматы» занял третье место, а в плей-офф не смог завершить серию первого раунда против петропавловского «Кулагера» из-за пандемии коронавируса.

Ранее Капуловский возглавлял «Арлан», с которым выигрывал чемпионат Казахстана и Континентальный кубок. В КХЛ он работал ассистентом в «Авангарде, чешском «Льве», «Спартаке», минском «Динамо» и «Атланте».