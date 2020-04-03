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3 апреля, источник: Vesti.kz

Главный тренер и хоккеист с 497 матчами в КХЛ покинули казахстанский клуб

Россиянин Владимир Капуловский покинул пост главного тренера «Алматы», сообщает «Шайба.kz».

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Руководство клуба приняло решение не продлевать с ним контракт. В регулярном чемпионате «Алматы» занял третье место, а в плей-офф не смог завершить серию первого раунда против петропавловского «Кулагера» из-за пандемии коронавируса.

Ранее Капуловский возглавлял «Арлан», с которым выигрывал чемпионат Казахстана и Континентальный кубок. В КХЛ он работал ассистентом в «Авангарде, чешском «Льве», «Спартаке», минском «Динамо» и «Атланте».

Покинет «Алматы» и нападающий Александр Нестеров, который набрал 34 (15+19) очка в 46 матчах плей-офф и отметился одной результативной передачей в пяти играх в плей-офф. Известен же 34-летний россиянин по выступлениям в КХЛ за «Ладу», «Салават Юлаев», «Автомобилист», «Адмирал», «Сибирь», «Спартак», «Авангард» и «Атлант» — в 497 матчах лиги он набрал 107 (52+57) баллов.

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Главный тренер и хоккеист с 497 матчами в КХЛ покинули казахстанский клуб
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