Фазель: Хоккейные клубы Европы столкнутся с серьезными проблемами из-за остановки турниров

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«Долгосрочная остановка соревнований сильно скажется на доходах клубов и лиг. Как в Европе, так и во всем мире. Все это происходит в конце сезона, поэтому большинство лиг потеряли значительную часть средств от стадии плей-офф. Трудно сейчас говорить, какое влияние пандемия окажет на спонсоров лиг и клубов. Многие команды малого рынка оперируют очень ограниченным бюджетом. Для них продолжительная пауза станет серьезной проблемой», — отметил Фазель.

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При этом глава IIHF акцентировал внимание на том, что деньги играют в хоккее не главную роль, по его словам, клубам стран, где хоккей недостаточно развит, например Италии и Испании, поможет преодолеть кризис любовь к игре. «Сейчас сложные времена, но мы справимся. Даже если не будет денег, страсть к игре не угаснет. Не деньги, а именно любовь к игре заставляет заниматься хоккеем», — сказал Фазель.

Из-за пандемии приостановлены или отменены сильнейшие лиги Европы. Не состоится чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в мае в Швейцарии.