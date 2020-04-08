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15:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шеллинг стала первой женщиной — генменеджером «Берна»

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Бывший вратарь женской сборной Швейцарии Флоренс Шеллинг назначена на пост генерального менеджера мужского хоккейного клуба «Берн», сообщается на официальном сайте команды.

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Как отмечается в Twitter «Берна», 31-летняя Шеллинг станет первой женщиной, которая заняла пост генменеджера в профессиональном хоккейном клубе топ-уровня.

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В должность Шеллинг, которая будет отвечать за спортивные операции, вступит после католической Пасхи — с 13 апреля. Предыдущий спортивный директор команды Алекс Шателан будет знакомить Шеллинг с ее новыми функциями, а также по просьбе клуба будет разрабатывать спортивные стратегии и развивать аналитический отдел.

Шеллинг является бронзовым призером Олимпийских игр-2014 в Сочи и чемпионата мира-2012.

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