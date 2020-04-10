Хоккеист сборной Казахстана стал обладателем Кубка в Великобритании

36-летний Сен-Пьер начинал прошлый хоккейный сезон в британской команде «Шеффилд Стилерс» и помог команде в пяти матчах — на его счету гол и передача. Позже нападающий перебрался в другой клуб, а его бывшие одноклубники выиграли турнир.

Что касается Сен-Пьера, то остальную часть сезона он провел в чемпионате Словакии. Сначала отыграл за венгерский ДВТК (17 игр, четыре гола и девять передач), а завершил в «Словане». За братиславцев Мартен отыграл 21 игру — четыре гола и 14 передач. В этапе победителей, куда прошел «Слован», клуб стал вторым вслед за «05 Банска Быстрица».