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10 апреля, источник: Vesti.kz

Хоккеист сборной Казахстана стал обладателем Кубка в Великобритании

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Мартен Сен-Пьер вошел в список обладателей EIHL Challenge Cup, который разыгрывается в Великобритании. Экс-форвард «Барыса» завершал сезон в Словакии, где сыграл за две разные команды. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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36-летний Сен-Пьер начинал прошлый хоккейный сезон в британской команде «Шеффилд Стилерс» и помог команде в пяти матчах — на его счету гол и передача. Позже нападающий перебрался в другой клуб, а его бывшие одноклубники выиграли турнир.

Что касается Сен-Пьера, то остальную часть сезона он провел в чемпионате Словакии. Сначала отыграл за венгерский ДВТК (17 игр, четыре гола и девять передач), а завершил в «Словане». За братиславцев Мартен отыграл 21 игру — четыре гола и 14 передач. В этапе победителей, куда прошел «Слован», клуб стал вторым вслед за «05 Банска Быстрица».

Имеет выступления канадец с казахстанским паспортом за «Барыс» в КХЛ — он набрал 85 (27+58) очков за три неполных сезона. Сыграл Сен-Пьер за национальную сборную, когда помог ей выйти в элитный дивизион, отдав три результативные передачи в пяти встречах.

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