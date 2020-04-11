Александру Лукашенко вручили золотую медаль хоккейного чемпионата Беларуси

Тренер минчан подарил руководителю белорусского государства свитер «Юности» с автографами всех игроков команды.



Напомним, команда, за которую выступают Лукашенко и Макрицкий, стала победителем республиканских соревнований среди любителей на призы президентского спортивного клуба. В финале президентская дружина со счётом 8:4 (2:3, 1:1, 5:0) обыграла команду из Минской области. В составе победителей результативные передачи на счету Александра Лукашенко и младшего сына президента, Николая.



На первом этапе соревнований хоккейная команда Лукашенко одержала шесть побед в шести матчах, набрала 12 очков из 12 возможных и заняла первое место в турнирной таблице. В полуфинале была обыграна команда Гродненской области — 12:3.