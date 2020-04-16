Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
31ЦСКА, завоевавший Кубок УЕФА. Где они сейчас?
23Первая победа Слуцкого в «Рубине»
18:31 (мск), источник: БЕЛТА

Посещаемость матчей чемпионата Беларуси по хоккею в нынешнем сезоне выросла на 25%

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посещаемость матчей хоккейного чемпионата Беларуси по итогам сезона 2019/2020 выросла на 25%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Наверх

Согласно подсчетам, в среднем на матчах турнира присутствовало 835 человек. В прошлом соревновательном году эта цифра достигала 670. Наиболее успешно привлекали болельщиков новополоцкий «Химик», «Гомель» и «Брест». Прирост публики на матчи этих коллективов составил 90%, 85% и 83% соответственно. Самыми посещаемыми в прошедшем сезоне стали матчи клубов «Гомель» с 1675 зрителями в среднем за игру, оршанский «Локомотив» (1577) и «Могилев» (1488).

В финальной серии нынешнего сезона «Юность» переиграла «Шахтер» из Солигорска с результатом 4:1, завоевав свое девятое золото чемпионата Беларуси. На один титул меньше у «Немана», четыре раза первым был минский «Тивали», по два раза чемпионами становились минский «Керамин» и новополоцкий «Химик», по разу — минское «Динамо», жлобинский «Металлург», солигорский «Шахтер» и «Гомель».

Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Лошади помогают друг другу выщипывать волосы - видео
Лучший русский в Англии — не Аршавин. И этому есть объяснение
The Telegraph сообщил дату финала футбольной Лиги чемпионов
Агент: Джон Терри лично извинился перед Леонидом Федуном
«Реал» показал, каким будет «Бернабеу» после реконструкции
Чемпионат мира по фигурному катанию окончательно отменен
Российский клуб расстался со всеми своими хоккеистами
«Зенит» не будет вести переговоры по трансферам до конца сезона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь