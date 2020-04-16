Посещаемость матчей чемпионата Беларуси по хоккею в нынешнем сезоне выросла на 25%

Согласно подсчетам, в среднем на матчах турнира присутствовало 835 человек. В прошлом соревновательном году эта цифра достигала 670. Наиболее успешно привлекали болельщиков новополоцкий «Химик», «Гомель» и «Брест». Прирост публики на матчи этих коллективов составил 90%, 85% и 83% соответственно. Самыми посещаемыми в прошедшем сезоне стали матчи клубов «Гомель» с 1675 зрителями в среднем за игру, оршанский «Локомотив» (1577) и «Могилев» (1488).