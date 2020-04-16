Посещаемость матчей чемпионата Беларуси по хоккею в нынешнем сезоне выросла на 25%
16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посещаемость матчей хоккейного чемпионата Беларуси по итогам сезона 2019/2020 выросла на 25%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посещаемость матчей хоккейного чемпионата Беларуси по итогам сезона 2019/2020 выросла на 25%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
Согласно подсчетам, в среднем на матчах турнира присутствовало 835 человек. В прошлом соревновательном году эта цифра достигала 670. Наиболее успешно привлекали болельщиков новополоцкий «Химик», «Гомель» и «Брест». Прирост публики на матчи этих коллективов составил 90%, 85% и 83% соответственно. Самыми посещаемыми в прошедшем сезоне стали матчи клубов «Гомель» с 1675 зрителями в среднем за игру, оршанский «Локомотив» (1577) и «Могилев» (1488).
В финальной серии нынешнего сезона «Юность» переиграла «Шахтер» из Солигорска с результатом 4:1, завоевав свое девятое золото чемпионата Беларуси. На один титул меньше у «Немана», четыре раза первым был минский «Тивали», по два раза чемпионами становились минский «Керамин» и новополоцкий «Химик», по разу — минское «Динамо», жлобинский «Металлург», солигорский «Шахтер» и «Гомель».