Немчинов заявил о желании поработать в сборной Белоруссии

Источник: Спорт РИА Новости

В марте Немчинов был назначен спортивным директором владивостокского «Адмирала», а в начале апреля было объявлено, что клуб не сыграет в КХЛ в следующем сезоне.

«Сейчас мы можем искать другую работу, никаких препятствий со стороны клуба нет. Конечно, ищу варианты. Я свободен, не хотелось бы пропускать еще один сезон, поэтому я открыт для предложений», — приводятся слова Немчинова на сайте Федерации хоккея Белоруссии.

«Я с Михаилом Михайловичем (Захаровым, главным тренером сборной Белоруссии) разговаривал после того, как “Адмирал” снялся с чемпионата КХЛ. Обсуждали ситуацию, которая случилась с командой из Владивостока. Также говорили про олимпийский квалификационный турнир, который важен для сборной и для всей страны. И мне было бы интересно поработать в сборной Беларуси, хотелось бы помочь ей пробиться на Олимпиаду. Следующий раз договорились связаться с Захаровым во второй половине апреля. Сейчас я в Москве — у нас самоизоляция», — добавил Немчинов.

Сборная Белоруссии должна принять участие в квалификационном турнире Олимпийских игр, который должен состояться в конце августа в Словакии.