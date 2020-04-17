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19:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Немчинов заявил о желании поработать в сборной Белоруссии

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Бывший главный тренер московского хоккейного клуба ЦСКА Сергей Немчинов заявил, что заинтересован в том, чтобы поработать в сборной Белоруссии.

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Источник: Спорт РИА Новости

В марте Немчинов был назначен спортивным директором владивостокского «Адмирала», а в начале апреля было объявлено, что клуб не сыграет в КХЛ в следующем сезоне.

«Сейчас мы можем искать другую работу, никаких препятствий со стороны клуба нет. Конечно, ищу варианты. Я свободен, не хотелось бы пропускать еще один сезон, поэтому я открыт для предложений», — приводятся слова Немчинова на сайте Федерации хоккея Белоруссии.

«Я с Михаилом Михайловичем (Захаровым, главным тренером сборной Белоруссии) разговаривал после того, как “Адмирал” снялся с чемпионата КХЛ. Обсуждали ситуацию, которая случилась с командой из Владивостока. Также говорили про олимпийский квалификационный турнир, который важен для сборной и для всей страны. И мне было бы интересно поработать в сборной Беларуси, хотелось бы помочь ей пробиться на Олимпиаду. Следующий раз договорились связаться с Захаровым во второй половине апреля. Сейчас я в Москве — у нас самоизоляция», — добавил Немчинов.

Сборная Белоруссии должна принять участие в квалификационном турнире Олимпийских игр, который должен состояться в конце августа в Словакии.

Немчинов в составе сборной СССР стал двукратным чемпионом мира, а со сборной России выиграл серебро Олимпийских игр 1998 года в Нагано. Он также является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» (сезон-1993/94) и «Нью-Джерси Девилз» (1999/00). В 2009—2011 годах Немчинов был главным тренером ЦСКА.

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