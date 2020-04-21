Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
31Галактический «Реал» с Роналдо и Зиданом. Где они сейчас?
15Молодые армейцы. Вы помните Березуцких, Семака и других звезд ЦСКА такими?
18:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У хоккеиста команды Лукашенко подтвердился коронавирус

Игрок хоккейной команды президента Белоруссии Александра Лукашенко Дмитрий Мелешко сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

Наверх
Источник: Reuters

— Игрок президентской хоккейной команды Дмитрий Мелешко действительно госпитализирован с диагнозом пневмония. Получен положительный результат теста на COVID-19, — цитируют Эйсмонт «РИА Новости».

Отвечая на вопрос о самочувствии главы государства, пресс-секретарь сказала: «Не дождетесь! Как подтверждение (хорошего самочувствия Лукашенко — ред.) — смотрите на рабочие будни президента, в частности, репортажи белорусского телевидения с сегодняшнего посещения предприятия в Бобруйске».

По последним данным, в мире зафиксированы 2 503 412 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 171 809 человек, выздоровело — 659 462.

По данным Роспотребнадзора на день 21 апреля в России всего зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.

Лукашенко о борьбе с коронавирусом: мы принимаем все необходимые меры по предотвращению распространения всяких инфекций
Во время загрузки произошла ошибка.
18 апреля© Ньюстюб
Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 От порноактрисы до знаменитого фитнес-тренера. Невероятная история чешской супермодели
«Лена, что ты творишь!» Еще одно фото российской конькобежки с Бали на карантине
Вернется ли футбол уже в мае? В серии А знают ответ
Чемпион НБА Тимофей Мозгов: «Движение вверх» — ужаснейший фильм
Игрок НХЛ раскритиковал нарушающих самоизоляцию в Новокузнецке
Верните 2007-й! Как выглядели звезды российского спорта (фото)
УЕФА дал настоятельную рекомендацию национальным федерациям
22 апреля стартует Домашняя суперлига: турнир с участием звезд
Бывший вратарь «Ливерпуля» направил жалобу в ФИФА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь