У хоккеиста команды Лукашенко подтвердился коронавирус
Игрок хоккейной команды президента Белоруссии Александра Лукашенко Дмитрий Мелешко сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщила
Игрок хоккейной команды президента Белоруссии Александра Лукашенко Дмитрий Мелешко сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщила
— Игрок президентской хоккейной команды Дмитрий Мелешко действительно госпитализирован с диагнозом пневмония. Получен положительный результат теста на COVID-19, — цитируют Эйсмонт «РИА Новости».
Отвечая на вопрос о самочувствии главы государства,
По последним данным, в мире зафиксированы 2 503 412 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 171 809 человек, выздоровело — 659 462.
По данным Роспотребнадзора на день 21 апреля в России всего зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.