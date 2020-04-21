У хоккеиста команды Лукашенко подтвердился коронавирус

Источник: Reuters

— Игрок президентской хоккейной команды Дмитрий Мелешко действительно госпитализирован с диагнозом пневмония. Получен положительный результат теста на COVID-19, — цитируют Эйсмонт «РИА Новости».

Отвечая на вопрос о самочувствии главы государства, пресс-секретарь сказала: «Не дождетесь! Как подтверждение (хорошего самочувствия Лукашенко — ред.) — смотрите на рабочие будни президента, в частности, репортажи белорусского телевидения с сегодняшнего посещения предприятия в Бобруйске».

По последним данным, в мире зафиксированы 2 503 412 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 171 809 человек, выздоровело — 659 462.