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20:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

23 игрока «Немана» заразились коронавирусом

В белорусском «Немане» произошла вспышка коронавируса, сообщает Telegram-канал NEXTA Live.

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Сообщается, что первыми положительные тесты на COVID-19 получили вернувшиеся домой финны Валттери Хиетанен, Йоонас Хурри, Сами Йекунен и Тимо Хильтунен, анализы у которых взяли еще 13 апреля в аэропорту Хельсинки.

Позже стало известно, что заболел нападающий команды Никита Бастрыкин и голкипер Виктор Мойсеенко. Кроме того, заразились 17 юниоров команды. По предварительной информации, молодых хоккеистов собираются изолировать на одной из баз отдыха.

По последним данным, в мире зафиксированы 2 530 095 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 174 726 человек, выздоровело — 667 624.

По данным Роспотребнадзора на день 21 апреля в России всего зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.

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