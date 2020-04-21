23 игрока «Немана» заразились коронавирусом

Сообщается, что первыми положительные тесты на COVID-19 получили вернувшиеся домой финны Валттери Хиетанен, Йоонас Хурри, Сами Йекунен и Тимо Хильтунен, анализы у которых взяли еще 13 апреля в аэропорту Хельсинки.

Позже стало известно, что заболел нападающий команды Никита Бастрыкин и голкипер Виктор Мойсеенко. Кроме того, заразились 17 юниоров команды. По предварительной информации, молодых хоккеистов собираются изолировать на одной из баз отдыха.

По последним данным, в мире зафиксированы 2 530 095 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 174 726 человек, выздоровело — 667 624.