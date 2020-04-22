Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
14Аршавин, Кержаков, Дзюба: какими они пришли в «Зенит»
31ЦСКА, завоевавший Кубок УЕФА. Где они сейчас?
20:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Неман» с 18 апреля находится на карантине из-за коронавируса

С 18 апреля игроки белорусского «Немана» находятся на карантине.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

В команде зафиксирована вспышка коронавируса.

Ранее стало известно, что коронавирус диагностирован у 23 игроков. Первыми положительные тесты на COVID-19 получили вернувшиеся домой финны Валттери Хиетанен, Йоонас Хурри, Сами Йекунен и Тимо Хильтунен, анализы у которых взяли еще 13 апреля в аэропорту Хельсинки.

Позже стало известно, что заболел нападающий команды Никита Бастрыкин и голкипер Виктор Мойсеенко. Кроме того, заразились 17 юниоров команды. По предварительной информации, молодых хоккеистов собираются изолировать на одной из баз отдыха.

По последним данным Worldometers на день 22 апреля всего выявлен 2 588 283 случая заражения коронавирусом. Умерших — 180 013 человек, выздоровело — 706 423.

По данным Роспотребнадзора на день 22 апреля в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4 420 человек.

Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 От порноактрисы до знаменитого фитнес-тренера. Невероятная история чешской супермодели
«Лена, что ты творишь!» Еще одно фото российской конькобежки с Бали на карантине
Неймар готов на снижение зарплаты в два раза ради «Барселоны»
Емельяненко обесценил достижения жившего в США Тактарова
ВЭБ окончательно выкупил ЦСКА. Что это значит
Легендарному голу Ковалева 26 лет. Шайба попала на обложку NHL95
«Домашняя суперлига»: кто сильнее, гимнастка или боец MMA?
Экс-тренер «Локомотива» возглавил минский ФК «Динамо»
Карпин опроверг информацию о переговорах с «Локомотивом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь