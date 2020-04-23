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18:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Заразившийся коронавирусом игрок «Немана»: Вирус сильно повлиял на моё мнение о Беларуси

Защитник белорусского «Немана» Валттери Хиетанен рассказал, как заразился в Беларуси коронавирусом. Ранее в клубе была зафиксирована вспышка COVID-19, заболело 23 хоккеиста.

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Источник: Агентство «Москва»

«Мы вчетвером вернулись в Финляндию из Беларуси 13 апреля. Трое из нас были проверены в Хельсинки после прилёта, и позже выяснилось, что у каждого был обнаружен коронавирус. Вероятно, этот вирус был и у четвёртого, потому что мы были в одной компании.

У нас ни у кого не было симптомов по прилёте. У меня были симптомы гриппа и головные боли за неделю до нашего возвращения в Финляндию, но температуры не было. Было удивительно, когда выяснилось, что у нас коронавирус. Но к счастью, сейчас всё хорошо. Я нахожусь на домашнем карантине и пробуду на нём ещё несколько дней.

Мнение Лукашенко о коронавирусе? В Беларуси совсем другое отношение к инфекции, чем во многих других странах. Существует полемика по поводу того, было это хорошим решением или нет — не закрывать всё на карантин. У меня было странное и противоречивое чувство: в Финляндии и других странах спортивные площадки, места отдыха и границы начали закрываться, тогда как наш хоккейный сезон был в самом разгаре.

Что касается моего пребывания в чемпионате Беларуси, то у меня изначально не было больших ожиданий от него. Был готов к не очень высокому уровню соперников. Но, думаю, провёл хорошее время в Гродно. Травма немного изменила планы, зато мне удалось избежать тесных контактов на льду, сидя в зале. Конечно, коронавирус сильно повлиял на моё мнение о Беларуси, — приводит слова Хиетанена Tut.by со ссылкой на jatkoaika.com.

Первыми положительные тесты на COVID-19 получили вернувшиеся домой финны Валттери Хиетанен, Йоонас Хурри, Сами Йекунен и Тимо Хильтунен, анализы у которых взяли ещё 13 апреля в аэропорту Хельсинки. Позже стало известно, что коронавирус добрался и до основной команды — заболели нападающий команды Никита Бастрыкин и голкипер Виктор Мойсеенко.

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