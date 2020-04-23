Финский защитник «Немана»: В Беларуси очень мало людей носит маски

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«У меня был сухой кашель, а температура поднялась до 37,5. Это было 5—7 апреля , когда тренировки команды ещё продолжались. В целом, симптомы не сильно отличались от простуды или гриппа, но временами добавлялись головокружение и жар. Не понимал, чем я заболел, но старался избегать публичных мест. Тест я не сдавал. Вообще не знаю, возможно ли это было сделать в Беларуси.

Конечно, там подход отличался от финского. К примеру, очень мало людей носит маски. Хорошо, что наконец-то получил результат теста в Финляндии. Теперь я каждый день на связи с врачом, — сказал защитник в интервью Ilta-Sanomat.