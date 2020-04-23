Финский защитник «Немана»: В Беларуси очень мало людей носит маски
Защитник хоккейного клуба «Неман» Йоонас Хурри рассказал, как заразился в Беларуси коронавирусом. Ранее в клубе была зафиксирована вспышка COVID-19, заболело 23 хоккеиста.
Защитник хоккейного клуба «Неман» Йоонас Хурри рассказал, как заразился в Беларуси коронавирусом. Ранее в клубе была зафиксирована вспышка COVID-19, заболело 23 хоккеиста.
«У меня был сухой кашель, а температура поднялась до 37,5. Это было
Конечно, там подход отличался от финского. К примеру, очень мало людей носит маски. Хорошо, что
Первыми положительные тесты на COVID-19 получили вернувшиеся домой финны Валттери Хиетанен, Йоонас Хурри, Сами Йекунен и Тимо Хильтунен, анализы у которых взяли ещё 13 апреля в аэропорту Хельсинки. Позже стало известно, что коронавирус добрался и до основной команды — заболели нападающий команды Никита Бастрыкин и голкипер Виктор Мойсеенко.