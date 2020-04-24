Хоккеисты команды Лукашенко сдали тесты на коронавирус

Ранее стало известно, что форвард команды Дмитрий Мелешко заболел инфекцией. Отмечается, что первые отрицательные результаты на вирус уже получены. Игрокам рекомендовано в ближайшее время находиться по месту жительства.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 192 тыс. человек, 757 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 2,7 млн. В Белоруссии зафиксировали восемь тысяч случаев заражения.