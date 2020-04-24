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18:23 (мск), источник: Газета.Ру

Хоккеисты команды Лукашенко сдали тесты на коронавирус

Хоккеисты команды президента Белоруссии Александра Лукашенко сдали анализы на коронавирус, сообщает «Прессбол».

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Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что форвард команды Дмитрий Мелешко заболел инфекцией. Отмечается, что первые отрицательные результаты на вирус уже получены. Игрокам рекомендовано в ближайшее время находиться по месту жительства.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 192 тыс. человек, 757 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 2,7 млн. В Белоруссии зафиксировали восемь тысяч случаев заражения.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк похвалил Лукашенко за решение продолжить проведение чемпионата Белоруссии.

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