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19:08 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по хоккею поднялась на 13-е место в обновленном рейтинге IIHF

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси занимает 13-е место в обновленном рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF). Такая информация содержится на официальном сайте организации, сообщает БЕЛТА.

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Белорусы смогли улучшить свою прежнюю позицию в рейтинге, набрав 2545 очков и обойдя французскую дружину (2540). Что касается лидеров, то ими по-прежнему остаются канадцы, у которых 3470 пунктов. На 70 очков меньше у идущей следом команды России. Замыкают тройку сильнейших финны (3345). Также в десятке сильнейших шведы (3325), чехи (3200), американцы (3140), немцы (3090), швейцарцы (3060), словаки (2835) и дружина из Латвии (2810).

С 27 по 30 августа в Братиславе пройдет квалификационный турнир на Игры-2022 в Группе D. Белорусская ледовая дружина сразится за единственную путевку с хоккеистами Словакии, Австрии, Польши и Латвии.

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