Сборная Казахстана по хоккею поднялась в мировом рейтинге
Сборная Казахстана с 2420 очками заняла 16-е место в обновленном рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF).
Сборная Казахстана с 2420 очками заняла 16-е место в обновленном рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF).
Он формируется на основное результатов выступлений команд на чемпионатах мира и Олимпиадах, включая квалификацию. По сравнению с 2019 годом сборная Казахстана улучшила позицию на три места. За прошедший период команда смогла выйти в элитный дивизион ЧМ, но заняла второе место в отборе на ОИ-2022.
Первая десятка рейтинга осталась без изменений. Как и годом ранее, лидирует Канада, опережающая Россию и Финляндию. Всего в рейтинге представлены 54 сборных.
Рейтинг IIHF:
1. Канада — 3470 очков
2. Россия — 3400
3. Финляндия — 3345
4. Швеция — 3325
5. Чехия — 3200
6. США — 3140
7. Германия — 3090
8. Швейцария — 3060
9. Словакия — 2835
10. Латвия — 2810
11. Норвегия — 2765
12. Дания — 2685
13. Беларусь — 2545 (поднялась на одно место)
14. Франция — 2540 (-1)
15. Италия — 2480 (+1)
16. Казахстан — 2420 (+3)
17. Австрия — 2415 (-2)
18. Южная Корея — 2385 (-1)
19. Великобритания — 2380 (+1)
20. Словения — 2345 (-2).
Женская сборная Казахстана потеряла две позиции по сравнению с прошлым годом и с 2225 очками идет на 21-м месте. Всего в рейтинге представлены 40 сборных, а лидирует команда США (3600 очков), опережающая Канаду (3450) и Финляндию (3350).
Полностью рейтинг мужских и женских сборных доступен на официальном сайте IIHF. В этом году ЧМ отменены