Сборная Казахстана по хоккею поднялась в мировом рейтинге

Он формируется на основное результатов выступлений команд на чемпионатах мира и Олимпиадах, включая квалификацию. По сравнению с 2019 годом сборная Казахстана улучшила позицию на три места. За прошедший период команда смогла выйти в элитный дивизион ЧМ, но заняла второе место в отборе на ОИ-2022.

Первая десятка рейтинга осталась без изменений. Как и годом ранее, лидирует Канада, опережающая Россию и Финляндию. Всего в рейтинге представлены 54 сборных.

Рейтинг IIHF:

1. Канада — 3470 очков

2. Россия — 3400

3. Финляндия — 3345

4. Швеция — 3325

5. Чехия — 3200

6. США — 3140

7. Германия — 3090

8. Швейцария — 3060

9. Словакия — 2835

10. Латвия — 2810

11. Норвегия — 2765

12. Дания — 2685

13. Беларусь — 2545 (поднялась на одно место)

14. Франция — 2540 (-1)

15. Италия — 2480 (+1)

16. Казахстан — 2420 (+3)

17. Австрия — 2415 (-2)

18. Южная Корея — 2385 (-1)

19. Великобритания — 2380 (+1)

20. Словения — 2345 (-2).

Женская сборная Казахстана потеряла две позиции по сравнению с прошлым годом и с 2225 очками идет на 21-м месте. Всего в рейтинге представлены 40 сборных, а лидирует команда США (3600 очков), опережающая Канаду (3450) и Финляндию (3350).