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21:44 (мск), источник: БЕЛТА

Евгений Есаулов вошел в тренерский штаб ХК «Юность-Минск»

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный в прошлом нападающий, а ныне тренер Евгений Есаулов пополнил тренерский штаб многократных чемпионов Беларуси минской «Юности», сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе хоккейного клуба.

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Ранее Евгений Есаулов был наставником юниорской сборной Беларуси (U-18), которая заняла пятое место на планетарном форуме-2019 в своей возрастной группе. В сезоне-2019/20 белорусский специалист отправился в Китай, где работал в клубе ОРДЖИ из Молодежной хоккейной лиги.

Кроме того, трехкратные обладатели Континентального кубка ИИХФ укрепили состав российским защитником Романом Таталиным. Уроженец Новосибирска с опытом игр за команды КХЛ провел в этом турнире 142 матча, набрал 17 (2+15) очков при показателе полезности «-22». В игровой биографии хоккеиста матчи за «Витязь» (Чехов), «Витязь» (Подольск), «Спартак» (Москва), «Металлург» (Новокузнецк) и «Адмирал» (Владивосток). Сезон-2019/20 он провел в составе «Хумо» из Ташкента в ВХЛ. 27-летний защитник принял участие в 49 поединках, в которых отметился заброшенной шайбой и 11 голевыми передачами. Показатель полезности защитника «+14».

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