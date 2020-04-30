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30 апреля, источник: БЕЛТА

Голкипер «Шахтера» Максим Малютин признан наиболее ценным игроком Кубка Президента

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страж ворот солигорского «Шахтера» Максим Малютин признан самым ценным игроком Кубка Президента по хоккею. В опросе среди представителей клубов чемпионата Беларуси он опередил хоккеистов столичной «Юности» Ивана Дроздова (13) и Михаила Стефановича (12), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХРБ.

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Помимо этого, Максим Малютин выиграл приз как лучший вратарь чемпионата страны, набрав 62 очка. Также в тройке сильнейших — Игорь Брикун («Юность-Минск», 51) и Сергей Степанов («Локомотив-Орша», 22). Лучшим защитником чемпионата страны признали игрока столичной «Юности» Андрея Антонова (50 очков). Он опередил Сергея Боголейшу (49) и Илью Казнадея (29) (оба — «Шахтер»).

Среди нападающих не было равных хоккеисту «Немана» Никите Ремезову (32 очка). Следом за ним расположились форварды Всеволод Кашкар («Юность», 26) и Андрей Феклистов («Шахтер», 20). Нассер Субхи («Гомель») с 53 очками опередил в споре за звание лучшего молодого игрока турнира спортсменов минской «Юности» Александра Пальчика (21) и Ивана Дроздова (19).

Лучшим тренером чемпионата стал коуч «Шахтера» Юрий Файков (60 очков). У Александра Макрицкого («Юность-Минск») 58 очков, третье место занял Сергей Стась («Гомель») — 26.

Лучшей ареной турнира признан Ледовый дворец в Орше (55 очков). В тройке также столичная «Чижовка-Арена» (49) и Ледовый дворец в Гродно (29).

Самым результативным игроком чемпионата Беларуси стал Никита Ремезов («Неман») — 59 (21+38) пунктов.

Решением судейского комитета Федерации хоккея Беларуси приз лучшему арбитру получил Владимир Наливайко.

Участники голосования, представители клубов чемпионата Беларуси называли трех лучших, на их взгляд, игроков в порядке убывания заслуг. Первое место оценивалось в три балла, второе и третье — в два и один соответственно.

Кубок Президента вручается победителю по итогам финала плей-офф. В финальной серии нынешнего сезона «Юность» переиграла «Шахтер» из Солигорска с результатом 4:1, завоевав свое девятое золото чемпионата Беларуси. На один титул меньше у «Немана», четыре раза первым был минский «Тивали», по два раза чемпионами становились минский «Керамин» и новополоцкий «Химик», по разу — минское «Динамо», жлобинский «Металлург», солигорский «Шахтер» и «Гомель».

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