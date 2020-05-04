IIHF представила сборную Финляндии всех времен

Источник: РИА "Новости"

Вратарскую позицию занял Пекка Ринне, который в составе национальной сборной стал серебряным призером чемпионата мира 2014 года, на том турнире он был признан самым ценным игроком. Всего на мировых первенствах он провел 27 матчей, в 2015 году был признан лучшим голкипером турнира. Ринне с 2006 года выступает за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл», с которым в 2017 году дошел до финала Кубка Стэнли, в том сезоне он выиграл «Везину Трофи» (приз лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата). Ринне в сезоне-2012/13 (в НХЛ был локаут — прим. ТАСС) выступал за минский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо», проведя в составе команды 22 матча.

Пару защитников составили Теппо Нумминен и Киммо Тимонен. Нумминен дважды становился серебряным призером Олимпийских игр (1988, 2006) и один раз — бронзовым (1998), он провел в НХЛ 1372 матча, занимая второе место по этому показателю среди финнов, три раза принимал участие в Матче звезд НХЛ, в 2013 году был введен в Зал славы IIHF. На счету Тимонена одна серебряная (2006) и три бронзовые (1998, 2010, 2014) награды Олимпийских игр, а также три серебряные медали мировых первенств (1998, 1999, 2001). В 2015 году в составе «Чикаго» он стал обладателем Кубка Стэнли, Тимонен будет введен в Зал славы IIHF в 2020 году.

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В тройку нападения вошли Саку Койву, Теему Селянне и Яри Курри. В активе Койву три бронзовые (1994, 1998, 2010) и одна серебряная (2006) медаль Олимпийских игр. Он является чемпионом мира 1995 года, а также дважды серебряным (1994, 1999) и один раз бронзовым (2008) призером турнира, Койву признавался лучшим игроком Олимпийских игр 2006 года, а также стал лучшим бомбардиром турнира. Трижды его называли лучшим игроком мировых первенств, он введен в Зал славы IIHF в 2017 году.

Селянне трижды стал бронзовым (1994, 1998, 2010) и один раз серебряным (2006) призером Игр, в его активе серебро (1999) и бронза (2008) чемпионатов мира. Он выступал на шести Олимпиадах, на Играх в Сочи он был признан лучшим игроком. В составе «Анахайма» он стал обладателем Кубка Стэнли (2007), Селянне 10 раз принимал участие в Матче звезд НХЛ и является рекордсменом лиги среди финских игроков по проведенным матчам (1451) и всей лиги — по количеству шайб в дебютном сезоне (76). Трижды становился лучшим снайпером регулярного чемпионата, признавался лучшим новичком лиги, а также был удостоен приза за преданность хоккею («Билл Мастертон Трофи»). В 2017 году был включен в Зал хоккейной славы и Зал славы IIHF.