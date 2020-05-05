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16:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пешан сменит Ржигу на посту главного тренера сборной Чехии по хоккею

Филип Пешан станет новым главным тренер сборной Чехии по хоккею, сообщает hokej.cz.

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Источник: Спорт РИА Новости

Контракт Пешана с Федерацией хоккея Чехии рассчитан на два года. На посту главного тренера сборной Чехии он сменит Милоша Ржигу, чей контракт истекает в конце мая.

Помогать Пешану в сборной Чехии будут Мартин Страка и Ярослав Шпачек. Генеральным менеджером команды останется Павел Недвед.

Пешан до сборной Чехии возглавлял чешский клуб «Били Тигржи».

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