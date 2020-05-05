Пешан сменит Ржигу на посту главного тренера сборной Чехии по хоккею
Филип Пешан станет новым главным тренер сборной Чехии по хоккею, сообщает hokej.cz.
Филип Пешан станет новым главным тренер сборной Чехии по хоккею, сообщает hokej.cz.
Контракт Пешана с Федерацией хоккея Чехии рассчитан на два года. На посту главного тренера сборной Чехии он сменит Милоша Ржигу, чей контракт истекает в конце мая.
Помогать Пешану в сборной Чехии будут Мартин Страка и Ярослав Шпачек. Генеральным менеджером команды останется Павел Недвед.
Пешан до сборной Чехии возглавлял чешский клуб «Били Тигржи».