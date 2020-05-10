Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
24Верните мой 2007-й! Как выглядели звезды российского спорта 13 лет назад
15Вне игры: необычные фотографии спортсменов в изоляции
15:17 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Ржига может вернуться в тренерский штаб сборной Чехии по хоккею на один турнир

ТАСС, 10 мая. Новый главный тренер сборной Чехии по хоккею Филип Пешан предложил бывшему наставнику команды Милошу Ржиге вернуться в тренерский штаб на один турнир. Об этом сообщает портал iSport.cz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Пешан сменил Ржигу на посту главного тренера сборной 5 мая. Подразумевается, что Пешан даст Ржиге завершить с командой сезон Евротура, последний этап которого был перенесен на август из-за пандемии коронавируса и должен состояться в Чехии. После трех этапов чехи лидируют в таблице, набрав 16 очков.

«Филип сделал мне предложение и дал его обдумать. И я хочу ему ответить, что я командный игрок и будет странно мне там быть одному без моего тренерского штаба. Я понимаю его желание, но мне это не кажется правильным», — заявил Ржига.

Ржига возглавлял команду с лета 2018 года, сменив на этом посту Йозефа Яндача. Под руководством Ржиги команда стала четвертой на чемпионате мира — 2019, уступив в матче за третье место россиянам. По результатам Евротура сезона-2018/19 сборная Чехии набрала 14 очков и заняла последнее, четвертое место.

Чехия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко
Канадский фигурист рассказал о дружбе с Медведевой и оскорблениях со стороны ее фанатов
Сенсация без Хабиба: как UFC вернул спорт в мир коронавируса
«Реал» думает снизить зарплаты игроков на 30% в следующем сезоне
«Боги войны разбудили меня». Тайсон о возвращении на ринг
«Барселона» сэкономит около 39 млн евро на сокращении зарплат
Хавбек «Ювентуса» согласовал условия контракта с «Барселоной»
Фергюсон был отправлен в больницу после поражения от Гейджи
Бундеслига возобновится 16 мая, несмотря на карантин в «Динамо»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь