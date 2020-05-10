СМИ: Ржига может вернуться в тренерский штаб сборной Чехии по хоккею на один турнир

Источник: РИА "Новости"

Пешан сменил Ржигу на посту главного тренера сборной 5 мая. Подразумевается, что Пешан даст Ржиге завершить с командой сезон Евротура, последний этап которого был перенесен на август из-за пандемии коронавируса и должен состояться в Чехии. После трех этапов чехи лидируют в таблице, набрав 16 очков.

«Филип сделал мне предложение и дал его обдумать. И я хочу ему ответить, что я командный игрок и будет странно мне там быть одному без моего тренерского штаба. Я понимаю его желание, но мне это не кажется правильным», — заявил Ржига.