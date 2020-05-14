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00:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Проверку договорного матча в Беларуси начали по указанию Александра Лукашенко

Проверку договорного матча «Динамо-Молодечно» — «Могилёв» начали по указанию президента Беларуси Александра Лукашенко, информирует «Прессбол».

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Источник: AP 2020

Это следует из показаний в суде фигуранта дела защитника «Динамо» Никиты Устиненко. Как сообщил хоккеист, об этом команде рассказали руководители клуба на собрании на следующий день после игры.

Напомним, семи портсменам команды «Динамо-Молодечно» было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 253 Уголовного кодекса Республики Беларусь, согласно которому Иванов А. М., Шелег С. И., Лисичкин В. И. приняли решение за незаконное вознаграждение оказать противоправное влияние на результаты матча «Динамо-Молодечно» — «Могилёв», обеспечив поражение представляемой ими команды. Лисичкин В. И. и Шелег С. И. вовлекли в совершение противоправных действий Кучкина С. А., Боярчука П. В. и Сырея А. А.

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