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00:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Тютяев перешёл из «Автомобилиста» в «Юность». В НХЛ он задрафтован «Детройтом»

Нападающий Кирилл Тютяев перешёл из системы екатеринбургского «Автомобилиста» в минскую «Юность», информирует официальный сайт клуба из Беларуси.

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Источник: Reuters

В прошедшем сезоне 19-летний форвард выступал в Высшей хоккейной лиге за учалинский «Горняк», записав на свой счёт в 27 матчах регулярного чемпионата 20 (3+17) баллов при показателе полезности «+8» и двух минутах штрафного времени. В плей-офф Тютяев сыграл в пяти встречах, отметившись двумя результативными передачами.

В 2019 году Тютяев был задрафтован американским клубом «Детройт Ред Уингз» под общим 190-м номером.

Напомним, несколькими днями раньше из «Автомобилиста» в «Юность» перешли нападающий Максим Рассейкин и Денис Мингалеев.

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