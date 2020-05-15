Тютяев перешёл из «Автомобилиста» в «Юность». В НХЛ он задрафтован «Детройтом»
Нападающий Кирилл Тютяев перешёл из системы екатеринбургского «Автомобилиста» в минскую «Юность», информирует официальный сайт клуба из Беларуси.
Нападающий Кирилл Тютяев перешёл из системы екатеринбургского «Автомобилиста» в минскую «Юность», информирует официальный сайт клуба из Беларуси.
В прошедшем сезоне 19-летний форвард выступал в Высшей хоккейной лиге за учалинский «Горняк», записав на свой счёт в 27 матчах регулярного чемпионата 20 (3+17) баллов при показателе полезности «+8» и двух минутах штрафного времени. В
В 2019 году Тютяев был задрафтован американским клубом «Детройт Ред Уингз» под общим 190-м номером.
Напомним, несколькими днями раньше из «Автомобилиста» в «Юность» перешли нападающий Максим Рассейкин и Денис Мингалеев.