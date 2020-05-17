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14:16 (мск), источник: Vesti.kz

Кандидату на пост главного тренера «Барыса» и сборной Казахстана нашли замену в НХЛ

Шведская «Мора» нашла замену главному тренеру Томеку Валтонену, который ведет переговоры о назначении в «Барыс» и сборную Казахстана, сообщает Hockeynews.se.

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Финн работал в клубе второй лиги с ноября, но отказался продлевать контракт. Вместе Валтонена «Мору» возглавит Йохан Хедберг, который в период с 2001 по 2013 год провел 373 игры в НХЛ. Для 47-летнего экс-вратаря сборной Швеции это будет первым опытом самостоятельной работы — с 2015 года он тренировал голкиперов «Сан-Хосе Шаркс» из НХЛ.

Ранее Валтонен подтвердил факт переговоров и заинтересованность в работе в «Барысе» и сборной. С клубом общается его агент из Австрии.

39-летний Валтонен пока не продлил контракт со сборной Польши, с которой в феврале в Нур-Султане сенсационно победил Казахстан в квалификации Олимпиады-2022. В последнем сезоне финн до «Моры» тренировал немецкий «Равенсбург Тауэрстарз».

В Польше Валтонен работает с 2018 года и возглавлял «Подхале». Также в его тренерской карьере были финские «Йокерит» и «Спорт».

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