Кандидату на пост главного тренера «Барыса» и сборной Казахстана нашли замену в НХЛ
Шведская «Мора» нашла замену главному тренеру Томеку Валтонену, который ведет переговоры о назначении в «Барыс» и сборную Казахстана, сообщает Hockeynews.se.
Шведская «Мора» нашла замену главному тренеру Томеку Валтонену, который ведет переговоры о назначении в «Барыс» и сборную Казахстана, сообщает Hockeynews.se.
Финн работал в клубе второй лиги с ноября, но отказался продлевать контракт. Вместе Валтонена «Мору» возглавит Йохан Хедберг, который в период с 2001 по 2013 год провел 373 игры в НХЛ. Для 47-летнего
Ранее Валтонен подтвердил факт переговоров и заинтересованность в работе в «Барысе» и сборной. С клубом общается его агент из Австрии.
39-летний Валтонен пока не продлил контракт со сборной Польши, с которой в феврале в
В Польше Валтонен работает с 2018 года и возглавлял «Подхале». Также в его тренерской карьере были финские «Йокерит» и «Спорт».