Сборная Польши приготовилась к уходу главного тренера в «Барыс»

По данным Hockej.net, команду возглавит 50-летний Томаш Димкович. С 2014 по 2017 год он работал в национальной команде в качестве ассистента, а в прошедшем сезоне тренировал юниорскую сборную (до 18 лет) и «КХ 58 Санок» из третьей лиги Словакии.

«Если Валтонен не останется, то Димкович будет одним из главных кандидатов. Мы хотим, чтобы тренер постоянно находился в Польше и координировал тренировочный процесс во всех сборных», — сообщил Przeglad Sportowy президент PZHL Мирослав Минкин.

Вместе с «Барысом» Валтонен может возглавить и сборную Казахстана. Он подтвердил заинтересованность в этой работе и факт переговоров.

39-летний Валтонен пока не продлил контракт со сборной Польши. Ожидалось, что стороны подпишут новый договор после домашнего чемпионата мира в первом дивизионе, который должен был пройти в мае в Кракове.

Сборная Польши последний раз собиралась в феврале, когда под руководством Валтонена в Нур-Султане сенсационно победила Казахстан в квалификации Олимпиады-2022. В последнем сезоне финн параллельно со сборной тренировал два клуба — немецкий «Равенсбург Тауэрстарз» и «Мору».

Ранее Валтонен отказался продлевать контракт с «Морой», которую возглавлял с ноября. В команде уже нашли ему замену, пригласив специалиста из НХЛ.