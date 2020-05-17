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18:24 (мск), источник: БЕЛТА

Форвард Нассер Субхи продлил контракт с ХК «Гомель»

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард Нассер Субхи продлил контракт с ХК «Гомель», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

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Источник: hockey.by

Отмечается, что соглашение рассчитано на один сезон. В минувшем сезоне в форме «рысей» Нассер Субхи провел 66 матчей и набрал 23 очка.

По итогам хоккейного года ФХБ объявила Нассера Субхи лучшим молодым игроком чемпионата Беларуси в сезоне — 2019/2020. В пресс-службе добавили, что нападающий находится в сфере интересов минского «Динамо», в котором он проходил просмотр в апреле.

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