Форвард Нассер Субхи продлил контракт с ХК «Гомель»
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард Нассер Субхи продлил контракт с ХК «Гомель», сообщили БЕЛТА в
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард Нассер Субхи продлил контракт с ХК «Гомель», сообщили БЕЛТА в
Отмечается, что соглашение рассчитано на один сезон. В минувшем сезоне в форме «рысей» Нассер Субхи провел 66 матчей и набрал 23 очка.
По итогам хоккейного года ФХБ объявила Нассера Субхи лучшим молодым игроком чемпионата Беларуси в сезоне — 2019/2020. В