Руководство хоккейной Лиги чемпионов высоко оценило сотрудничество с «Юностью»

По словам исполнительного директора хоккейной Лиги чемпионов Мартина Бауманна, наличие тесных отношений между командами является одним из главных приоритетов. «Посещение клубов в день матчей — важный аспект для хоккейной Лиги чемпионов. Я ценю открытые переговоры с президентами, генеральными директорами, главными контактными лицами ХЛЧ, спортивными директорами, менеджерами по маркетингу и коммуникациям и многими другими. Большое спасибо от всей Европы за гостеприимство, доброту и замечательные впечатления», — процитировали в пресс-службе общественного объединения слова Мартина Бауманна.