Руководство хоккейной Лиги чемпионов высоко оценило сотрудничество с «Юностью»

По словам исполнительного директора хоккейной Лиги чемпионов Мартина Бауманна, наличие тесных отношений между командами является одним из главных приоритетов. «Посещение клубов в день матчей — важный аспект для хоккейной Лиги чемпионов. Я ценю открытые переговоры с президентами, генеральными директорами, главными контактными лицами ХЛЧ, спортивными директорами, менеджерами по маркетингу и коммуникациям и многими другими. Большое спасибо от всей Европы за гостеприимство, доброту и замечательные впечатления», — процитировали в пресс-службе общественного объединения слова Мартина Бауманна.
Напомним, что в минувшем сезоне минчане первыми из белорусских клубов пробились в топ-16 участников турнира. В новом сезоне Беларусь в Лиге чемпионов представят сразу два клуба. Помимо минской «Юности» такого права удостоился еще гродненский «Неман».
Из-за пандемии коронавируса формула предстоящего розыгрыша претерпела изменения. Турнир начнется сразу со стадии 1/16 финала, минуя групповой этап. Старт соревнований перенесен с 3 сентября на 6 октября, но при необходимости начало турнира могут отсрочить еще на месяц.