Экс-форвард «Барыса» и сборной Казахстана определился с клубом на новый сезон

Одностороннее соглашение рассчитано на один год. В минувшем сезоне 34-летний хоккеист набрал 39 (13+26) очков в 51 матче регулярного чемпионата, а в пяти играх плей-офф отметился тремя результативными передачами.

В родное «Торпедо» Шин вернулся в 2017 году. В сезонах 2009/10, 2010/11 и 2016/17 он выступал за «Барыс» и набрал 20 (6+14) очков в 72 матчах КХЛ. Также в его карьере была карагандинская «Сарыарка». За сборную Казахстана Шин играл на трех чемпионатах мира (2009, 2010, 2016) и в квалификациях двух Олимпиад (2010, 2018).