Россия на первом месте 15 лет, ЦСКА — четвертый раз с 2015-го. А что будет с потолком?

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Рейтинг основан на результатах выступления команд и учитывает уровень соревнований. Как и год назад, его возглавил ЦСКА — победитель регулярного сезона КХЛ-2019/20. Армейцы опередили шведский «Лулео», поднявшийся за год на десять строчек. Замкнул первую тройку еще один клуб Континентальной лиги казанский «Ак Барс», взлетевший сразу на 22 позиции. В топ-20 вошли еще пять клубов КХЛ: СКА, «Барыс», московское «Динамо», «Йокерит» и «Авангард».

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ЦСКА за последние шесть лет в четвертый раз обосновался на вершине списка лучших клубов Европы. Ранее команда была первой в 2015-м и 2016-м. А в промежутке между «царствованием» столичных армейцев рейтинг возглавляли их питерские одноклубники- в сезонах 2016/17 и 2017/18. Всего же российские клубы находятся на первой строчке 15 лет подряд.

Трижды за этот период это удавалось сделать уфимскому «Салавату Юлаеву» (2007/08, 2009/10, 2010/11) и СКА (2012/13, 2016/17, 2017/18), по два раза «Магнитке» (2005/06, 2013/14) и «Ак Барсу» (2006/07, 2008/09), в сезоне 2011/12 первую позицию занимало московское «Динамо». Последним же нероссийским клубом на вершине рейтинга была шведская «Фрелунда» в сезоне-2004/05.

Составители задаются вполне резонным вопросом: интересно, как отразится на рейтинге введение со следующего сезона потолка зарплат в КХЛ? СКА, который в прошлом сезоне потерял ряд своих звезд, опустился на четвертую позицию, хотя в предыдущие три года армейцы Санкт-Петербурга были либо первыми, либо вторыми.

ЦСКА постоянно присутствует на подиуме в течение шести лет, но удастся ли ему отстоять это место после ухода нескольких основных игроков, которые намерены выступать в НХЛ?

Отмечают составители топ-250 клубов Старого Света и успех Казахстана — «Барыс» стал первым в истории клубом этой страны, который попал в первую десятку авторитетного рейтинга. Однако это происходит в тот момент, когда сборная Казахстана пропустила олимпийскую квалификацию.

Швейцарский чемпион «Берн», три сезона подряд находившийся в первой восьмерке, совершил впечатляющее падение на 52 места. За прошедший год из первой двадцатки вылетели также екатеринбургский «Автомобилист» (6-е место в сезоне-2018/19), швейцарский «Цуг» (7), чешские «Пльзень» (11) и «Комета Брно» (14), ярославский «Локомотив» (15), «Металлург» Мг (17), чешская «Дукла», Тренчин (20).

Рейтинг лучших клубов Европы-2019/20

1 (1*). ЦСКА — КХЛ

2 (12). «Лулео» — шведская лига

3 (25). «Ак Барс» — КХЛ

4 (2). СКА — КХЛ

5 (3). «Кярпят» — финская лига

6 (16). «Мюнхен» — немецкая лига

7 (4). «Фрёлунда» — шведская лига

8 (8). «Ферьестад» — шведская лига

9 (19). «Барыс» — КХЛ

10 (27). «Динамо» (Москва) — КХЛ

11 (9). «Мангейм» — немецкая лига

12 (24). «Йокерит» — КХЛ

13 (22). «Таппара» — финская лига

14 (18). «Либерец» — чешская лига

15 (26). «Шеллефтео» — шведская лига

16 (10). «Авангард» — КХЛ

17 (46). «Рёгле» — шведская лига

18 (44). «Лукко» — финская лига

19 (13). «Юргорден» — шведская лига

20 (29). «ХВ71» — шведская лига.

…28 (41). «Спартак» (Москва) — КХЛ

32 (71). «Сибирь» (Новосибирск) — КХЛ

34 (6). «Автомобилист» (Екатеринбург) — КХЛ

37 (15). «Локомотив» (Ярославль) — КХЛ

38 (21). «Салават Юлаев» (Уфа) — КХЛ

47 (42). «Торпедо» (Нижний Новгород) — КХЛ

49 (17). «Металлург» (Магнитогорск) — КХЛ

54 (74). «Нефтехимик» (Нижнекамск) — КХЛ

58 (55). «Витязь» (Подольск) — КХЛ

61 (75). «Амур» (Хабаровск) — КХЛ

66 (67). «Трактор» (Челябинск) — КХЛ

71 (43). ХК «Сочи» — КХЛ

74 (78). «Северсталь» (Череповец) — КХЛ

76 (73). «Адмирал» (Владивосток) — КХЛ

90 (63). «Динамо» (Рига) — КХЛ

94 (85). «Динамо» (Минск) — КХЛ

* Место в сезоне-2018/19.