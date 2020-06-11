«Такое могло только присниться!» Знаменитый гол защитника Маркова — он забил броском через всю площадку

«Это смешной турнир, его никто и в Европе не смотрит. Там половина клубов — какие-то непонятные. Я же смотрю эти игры, даже мне неинтересно. Болельщиков там нет, играют словацкая “Нитра” против французского “Руана”. Зачем нам это надо?».

Яркая рецензия от агента Алеши Пилко — настоящий приговор хоккейной Лиге чемпионов и возможности участия в ней российских клубов. А ведь когда-то давно европейские турниры пользовались у наших команд серьезной популярностью. Например, Евролига — это соревнование просуществовало всего 4 года, но в его финале неизменно играла команда из России. А в 1999-м оба участника главного матча Евролиги представляли Суперлигу.

Через запутанную сетку Евролиги с двумя групповыми этапами, стыковыми матчами и полуфиналами пробрались «Динамо» и магнитогорский «Металлург».

О том, насколько серьезным был ажиотаж вокруг финала говорит два факта — все 11000 билетов во дворец спорта «Лужники» были раскуплены, встречу в прямом эфире транслировал Первый канал. При этом хоккей на протяжении двух стартовых периодов был не самым веселым — самым запоминающимся стал эпизод с травмой защитника Вадима Гловацкого, на какое-то время потерявшего сознание после удара в борт.

Первый гол случился только в начале третьего периода — «Металлург» получил большинство, Равиль Гусманов нашел на дальней штанге Александра Корешкова, а тот не промахнулся по пустым воротам.

На этом все должно было закончиться — «Магнитка» максимально четко и дисциплинированно действовала в обороне, без единой ошибки играл ее вратарь Борис Тортунов. Но «Динамо» все-таки спаслось, благодаря самому легендарному голу в карьере защитника Андрея Маркова. Примерно за 10 секунд до сирены Генерал, как его позже прозовут в НХЛ, подобрал шайбу за собственными воротами и бросил в направлении ворот уральцев. Шайба летела мимо рамки, но Тортунов зачем-то решил поймать ее в ловушку. Случился рикошет, а через секунду игроки «Металлурга» повалились на лед, закрывая лицо руками.

«Вот это да! Такое только могло присниться! Кому-то в страшном сне, а кому-то в самых невообразимых сновидениях!» — воскликнул комментатор матча Виктор Гусев.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/JzhTPCLz9Tk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После матча Марков признается, что даже не собирался забивать гол:

«Никак не ожидал, что забью гол в конце основного времени. Бросил в сторону ворот соперников и… зажегся красный свет. Да я хотел просто отправить шайбу в зону “Металлурга”, надеялся, что потом будет вбрасывание и мы сумеем разыграть быструю комбинацию».

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А Тортунов, спустя годы, вспоминал свою нелепую ошибку с теплотой. Неудивительно, ведь в овертайме «Магнитка» все-таки вырвала победу: