«Такое могло только присниться!» Знаменитый гол защитника Маркова — он забил броском через всю площадку
Вспоминаем самую известную шайбу Генерала.
Вспоминаем самую известную шайбу Генерала.
«Это смешной турнир, его никто и в Европе не смотрит. Там половина клубов —
Яркая рецензия от агента Алеши Пилко — настоящий приговор хоккейной Лиге чемпионов и возможности участия в ней российских клубов. А ведь
О том, насколько серьезным был ажиотаж вокруг финала говорит два факта — все 11000 билетов во дворец спорта «Лужники» были раскуплены, встречу в прямом эфире транслировал Первый канал. При этом хоккей на протяжении двух стартовых периодов был не самым веселым — самым запоминающимся стал эпизод с травмой защитника Вадима Гловацкого, на
Первый гол случился только в начале третьего периода — «Металлург» получил большинство, Равиль Гусманов нашел на дальней штанге Александра Корешкова, а тот не промахнулся по пустым воротам.
На этом все должно было закончиться — «Магнитка» максимально четко и дисциплинированно действовала в обороне, без единой ошибки играл ее вратарь Борис Тортунов. Но «Динамо»
«Вот это да! Такое только могло присниться!
После матча Марков признается, что даже не собирался забивать гол:
«Никак не ожидал, что забью гол в конце основного времени. Бросил в сторону ворот соперников и… зажегся красный свет. Да я хотел просто отправить шайбу в зону “Металлурга”, надеялся, что потом будет вбрасывание и мы сумеем разыграть быструю комбинацию».
А Тортунов, спустя годы, вспоминал свою нелепую ошибку с теплотой. Неудивительно, ведь в овертайме «Магнитка»
«Каждый попадает в историю