Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
26Златан Ибрагимович всех цветов и оттенков
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
12:10 (мск), источник: Sport24

«Такое могло только присниться!» Знаменитый гол защитника Маркова — он забил броском через всю площадку

Вспоминаем самую известную шайбу Генерала.

Наверх

«Это смешной турнир, его никто и в Европе не смотрит. Там половина клубов — какие-то непонятные. Я же смотрю эти игры, даже мне неинтересно. Болельщиков там нет, играют словацкая “Нитра” против французского “Руана”. Зачем нам это надо?».

Яркая рецензия от агента Алеши Пилко — настоящий приговор хоккейной Лиге чемпионов и возможности участия в ней российских клубов. А ведь когда-то давно европейские турниры пользовались у наших команд серьезной популярностью. Например, Евролига — это соревнование просуществовало всего 4 года, но в его финале неизменно играла команда из России. А в 1999-м оба участника главного матча Евролиги представляли Суперлигу.

Через запутанную сетку Евролиги с двумя групповыми этапами, стыковыми матчами и полуфиналами пробрались «Динамо» и магнитогорский «Металлург».

О том, насколько серьезным был ажиотаж вокруг финала говорит два факта — все 11000 билетов во дворец спорта «Лужники» были раскуплены, встречу в прямом эфире транслировал Первый канал. При этом хоккей на протяжении двух стартовых периодов был не самым веселым — самым запоминающимся стал эпизод с травмой защитника Вадима Гловацкого, на какое-то время потерявшего сознание после удара в борт.

Первый гол случился только в начале третьего периода — «Металлург» получил большинство, Равиль Гусманов нашел на дальней штанге Александра Корешкова, а тот не промахнулся по пустым воротам.

Во время загрузки произошла ошибка.

На этом все должно было закончиться — «Магнитка» максимально четко и дисциплинированно действовала в обороне, без единой ошибки играл ее вратарь Борис Тортунов. Но «Динамо» все-таки спаслось, благодаря самому легендарному голу в карьере защитника Андрея Маркова. Примерно за 10 секунд до сирены Генерал, как его позже прозовут в НХЛ, подобрал шайбу за собственными воротами и бросил в направлении ворот уральцев. Шайба летела мимо рамки, но Тортунов зачем-то решил поймать ее в ловушку. Случился рикошет, а через секунду игроки «Металлурга» повалились на лед, закрывая лицо руками.

«Вот это да! Такое только могло присниться! Кому-то в страшном сне, а кому-то в самых невообразимых сновидениях!» — воскликнул комментатор матча Виктор Гусев.

Во время загрузки произошла ошибка.

После матча Марков признается, что даже не собирался забивать гол:

«Никак не ожидал, что забью гол в конце основного времени. Бросил в сторону ворот соперников и… зажегся красный свет. Да я хотел просто отправить шайбу в зону “Металлурга”, надеялся, что потом будет вбрасывание и мы сумеем разыграть быструю комбинацию».

Во время загрузки произошла ошибка.

А Тортунов, спустя годы, вспоминал свою нелепую ошибку с теплотой. Неудивительно, ведь в овертайме «Магнитка» все-таки вырвала победу:

«Каждый попадает в историю по-своему. Все хорошо, что хорошо заканчивается. Премия была великолепная. В раздевалке покойный Белоусов сказал: “С каждым бывает, мы — сильнее, поэтому должны победить”. В тот момент не слышал толпу, не слышал ничего. Та ловушка, что была тогда на мне, лежит дома у моих родителей. Когда выиграли, я был счастлив. Очень благодарен той команде, очень дружный коллектив у нас был. Вове Антипину — за победный гол, после которого он развернулся и побежал ко мне, орет: “Для тебя, для тебя!” Андрею Разину — за выигранное вчистую вбрасывание, лайнсмену — за вброшенную шайбу».

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Металлург Мг
НовостиМатчиСоставСтатистика
ХК Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Рита Дакота выругалась, комментируя обнаженное фото дочери Кафельникова
Грудастая горячая красотка ушла из спорта в порнобизнес
Ученые доказали, что Месси в два раза лучше Роналду на поле
Российский призер ОИ может быть дисквалифицирован за допинг
UFC представил кард первого турнира на «Бойцовском острове»
Мостовой составил рейтинг лучших российских футболистов 90-х
Гол Малкина признали лучшим в этом сезоне (видео)
Испанский журналист считает, что у Смолова голова не на месте
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь