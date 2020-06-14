Казахстанский клуб подписал форварда с опытом игры в КХЛ

27-летний Коньков прошедший сезон провел в двух клубах. В белорусском «Гомеле» он отыграл три матча без результативных действий, после чего перебрался в сербскую «Црвену Звезду», за которую в пяти встречах записал в свой актив 15 (3+12) баллов.