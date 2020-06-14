Казахстанский клуб подписал форварда с опытом игры в КХЛ
Российский нападающий Роман Коньков стал игроком «Актобе», сообщает «Шайба.kz».
Российский нападающий Роман Коньков стал игроком «Актобе», сообщает «Шайба.kz».
27-летний Коньков прошедший сезон провел в двух клубах. В белорусском «Гомеле» он отыграл три матча без результативных действий, после чего перебрался в сербскую «Црвену Звезду», за которую в пяти встречах записал в свой актив 15 (3+12) баллов.
С 2014 по 2016 годы Коньков выступал за нижегородское «Торпедо». Всего в КХЛ он сыграл 41 матч и набрал семь (1+6) очков. В ВХЛ россиянин выступал за «Саров», «Нефтяник», «Сокол» и «Буран».