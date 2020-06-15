В Беларуси из-за коронавируса были досрочно завершены все юниорские чемпионаты
Федерация хоккея Беларуси
Федерация хоккея Беларуси
Напомним, все юношеские первенства в Беларуси были приостановлены 8 апреля. Закончить турниры в мае не удалось, а продолжать первенство в
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение вируса достигло уровня пандемии. По последним данным, от него скончалось более 437 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 4 миллионов.