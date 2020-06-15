В Беларуси из-за коронавируса были досрочно завершены все юниорские чемпионаты

Напомним, все юношеские первенства в Беларуси были приостановлены 8 апреля. Закончить турниры в мае не удалось, а продолжать первенство в августе-сентябре противоречило требованиям учебной программы.

Из-за коронавируса большинство хоккейных турниров по всему миру остановлено или досрочно прервано, в том числе международные соревнования.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение вируса достигло уровня пандемии. По последним данным, от него скончалось более 437 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 4 миллионов.