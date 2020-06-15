Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
14Макгрегор уходит! В политку, бизнес, моду?
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
21:11 (мск), источник: Чемпионат.com

В Беларуси из-за коронавируса были досрочно завершены все юниорские чемпионаты

Федерация хоккея Беларуси из-за эпидемии коронавируса приняла решение завершить все юниорские чемпионаты по текущей таблице, сообщает пресс-служба минского «Динамо».

Наверх
Источник: AP 2020

Напомним, все юношеские первенства в Беларуси были приостановлены 8 апреля. Закончить турниры в мае не удалось, а продолжать первенство в августе-сентябре противоречило требованиям учебной программы.

Из-за коронавируса большинство хоккейных турниров по всему миру остановлено или досрочно прервано, в том числе международные соревнования.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение вируса достигло уровня пандемии. По последним данным, от него скончалось более 437 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 4 миллионов.

Еврохоккейтур
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Sky: финал Лиги чемпионов в Петербурге перенесут
Три европейских клуба заинтересованы в футболисте сборной России
«Никогда с таким не сталкивался»: Тедеско — о полуфинале Кубка
В Италии сообщили об интересе «Зенита» к сыну Диего Симеоне
Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной РФ
Большая распродажа на AliExpress: огромные скидки почти на все
Аршавин порекомендовал «Арсеналу» приобрести форварда «Зенита»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь