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15 июня, источник: БЕЛТА

В РНПЦ спорта началось комплексное тестирование игроков хоккейной сборной Беларуси

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. РНПЦ спорта началось комплексное тестирование игроков хоккейной сборной Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Федерации хоккея страны.

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По решению тренерского штаба сборной, исследование проходят вратари Константин Шостак, Иван Кульбаков; защитники Кирилл Готовец, Олег Евенко, Вадим Щечин, Андрей Антонов, Кристиан Хенкель, Дмитрий Коробов, Евгений Лисовец, Сергей Боголейша, Владислав Колячонок, Степан Фальковский, Роман Граборенко, Дмитрий Знахаренко, Илья Шинкевич; нападающие Андрей Стась, Андрей Костицын, Владислав Кодола, Андрей Белевич, Егор Шарангович, Сергей Дрозд, Максим Сушко, Алексей Протас, Артем Жук, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Никита Комаров, Михаил Стефанович, Иван Дроздов, Дмитрий Буйницкий.

Все хоккеисты, попавшие в состав национальной сборной на этом этапе, пройдут полный комплекс исследований: медико-биологическое (состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, выносливость организма, состав массы тела), медицинское биомеханическое (оценка опорно-двигательного и мышечного аппарата, эффективности механики движений) и психологическое тестирования.

Помимо лабораторных исследований и осмотра специалистов на базе РНПЦ, хоккеистов также ожидают тесты на физподготовку: тест Купера, челночный бег, пресс, приседания. Точку в недельном тестировании поставит 40-километровый велопробег.

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