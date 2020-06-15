В РНПЦ спорта началось комплексное тестирование игроков хоккейной сборной Беларуси

Все хоккеисты, попавшие в состав национальной сборной на этом этапе, пройдут полный комплекс исследований: медико-биологическое (состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, выносливость организма, состав массы тела), медицинское биомеханическое (оценка опорно-двигательного и мышечного аппарата, эффективности механики движений) и психологическое тестирования.