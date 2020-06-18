Белорусский хоккейный тренер Андрей Гусов возглавил польский клуб «Подхале»
18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренер Андрей Гусов возглавил польский клуб «Подхале» из Нового Тарга, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренер Андрей Гусов возглавил польский клуб «Подхале» из Нового Тарга, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
Ранее Андрей Гусов возглавлял другой польский клуб — ГКС «Тыхи».
С ним он выиграл два титула чемпионов Польши, Кубок и Суперкубок Польши, однако в январе 2020 года покинул дружину.
«Подхале» также не чужой клуб для белорусского специалиста. Андрей Гусов в 1994—1997 годах был одним из лучших игроков в составе «эдельвейсов», как еще называют команду болельщики.
Вместе с ними белорус трижды становился чемпионом страны как игрок. Проведя в форме дружины из Малопольского воеводства 106 матчей, он набрал 128 (75+53) очков.
Минувший сезон, прерванный