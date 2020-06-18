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19:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Анисин продолжит карьеру в клубе четвертой шведской лиги

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Бывший нападающий московского хоккейного клуба «Динамо» Михаил Анисин перешел в клуб четвертого дивизиона чемпионата Швеции «ИК Гутс», сообщает hockeynews.se.

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Источник: РИА "Новости"

«Сейчас трудные времена для всех. Вместо того, чтобы использовать ручной тормоз, мы нажимаем на газ», — говорится в заявлении клуба.

Ранее Анисин выступал за московские ЦСКА и «Динамо», череповецкую «Северсталь», подмосковный «Витязь», нижнекамский «Нефтехимик», «Сочи» и другие клубы КХЛ. В сезоне-2011/12 Анисин в составе «Динамо» стал обладателем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ он провел 382 матча, набрал 202 очка (106 голов и 96 результативных передач).

В сезоне-2019/20 форвард, которому в марте исполнилось 32 года, защищал цвета ташкентского «Хумо», в 45 играх регулярного чемпионата и плей-офф Высшей хоккейной лиги записал себе в актив 25 очков (6+19).

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