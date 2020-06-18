СМИ: Анисин продолжит карьеру в клубе четвертой шведской лиги

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас трудные времена для всех. Вместо того, чтобы использовать ручной тормоз, мы нажимаем на газ», — говорится в заявлении клуба.

Ранее Анисин выступал за московские ЦСКА и «Динамо», череповецкую «Северсталь», подмосковный «Витязь», нижнекамский «Нефтехимик», «Сочи» и другие клубы КХЛ. В сезоне-2011/12 Анисин в составе «Динамо» стал обладателем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ он провел 382 матча, набрал 202 очка (106 голов и 96 результативных передач).