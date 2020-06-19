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19 июня, источник: Vesti.kz

Форвард со 149 матчами в КХЛ стал игроком казахстанского клуба

Российский нападающий Денис Курепанов перешел в атырауский «Бейбарыс», сообщает «Шайба.kz».

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Источник: business-gazeta.ru

В прошедшем сезоне Курепанов выступал за орский «Южный Урал». В регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) он провел 54 матча и набрал 17 (8+9) очков.

32-летний Курепанов имеет опыт выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). С 2011 по 2015 год воспитанник Барнаула играл за новокузнецкий «Металлург» и в 149 играх КХЛ записал в актив 21 (5+16) очко.

В регулярном чемпионате Казахстана-2019/20 «Бейбарыс» занял четвертое место — турнир завершился досрочно после первого раунда плей-офф без определения победителя из-за пандемии коронавируса. В новом сезоне главным тренером команды станет экс-капитан сборной Казахстана Артем Аргоков.

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