Форвард со 149 матчами в КХЛ стал игроком казахстанского клуба

Источник: business-gazeta.ru

В прошедшем сезоне Курепанов выступал за орский «Южный Урал». В регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) он провел 54 матча и набрал 17 (8+9) очков.

32-летний Курепанов имеет опыт выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). С 2011 по 2015 год воспитанник Барнаула играл за новокузнецкий «Металлург» и в 149 играх КХЛ записал в актив 21 (5+16) очко.