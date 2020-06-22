Хоккеисты минского «Динамо» примут участие в Кубке Руслана Салея

«Зубры» начнут выступление, минуя отборочные состязания, со стадии «Финала четырех», который запланирован на 29—30 августа . Ожидается также, что в споре за почетный трофей примет участие один из казахстанских клубов. Что касается остальных участников состязаний, то ими станут многократные чемпионы Беларуси из столичной «Юности» и две сильнейшие команды по итогам группового отборочного раунда соревнований. Предварительная дата начала турнира, посвященного памяти Руслана Салея, 6 августа.

Отмечается, что место проведения решающего матча пока не определено. Однако принимающей стороной будет один из сильнейших клубов отборочного турнира.

«Мы бы не хотели проводить его в Минске, хотя на крайний случай и такой вариант запланирован. После завершения группового этапа у нас будет примерно 10 дней на то, чтобы определиться с местом решающей стадии. Те же Солигорск, Гомель, Гродно, Молодечно по своей инфраструктуре готовы принять турнир», — отметил спортивный директор Федерации хоккея Беларуси Владимир Бережков.