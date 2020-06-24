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18:06 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по хоккею сыграет на турнире в Минске

Национальная сборная Казахстана по хоккею примет участие в международном турнире в Минске, сообщается на сайте белорусской федерации.

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Соревнования пройдут в Минске в декабре 2020 года. Помимо местной сборной и Казахстана участие в них примут команды Австрии и России.

«У нас не будет международной паузы в декабре. В этом месяце планируется домашний турнир с участием олимпийской сборной России, а также команд Австрии и Казахстана. Михаил Захаров собирается привлечь в сборную в основном игроков КХЛ. Он обещал, что вызовет в кэмп не более одного хоккеиста из каждого клуба экстралиги. И прерывать чемпионат мы не будем. Поэтому есть возможность составить комфортный календарь, где будет время и на тренировочный процесс, и на матчи», — рассказал спортивный директор ФХБ Владимир Бережков.

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