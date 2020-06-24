Сборная Казахстана по хоккею сыграет на турнире в Минске

«У нас не будет международной паузы в декабре. В этом месяце планируется домашний турнир с участием олимпийской сборной России, а также команд Австрии и Казахстана. Михаил Захаров собирается привлечь в сборную в основном игроков КХЛ. Он обещал, что вызовет в кэмп не более одного хоккеиста из каждого клуба экстралиги. И прерывать чемпионат мы не будем. Поэтому есть возможность составить комфортный календарь, где будет время и на тренировочный процесс, и на матчи», — рассказал спортивный директор ФХБ Владимир Бережков.