Стала известна дата старта чемпионата Казахстана по хоккею

На нем установлена предварительная дата старта чемпионата Казахстана — 26 августа. В регламент турнира внесут изменения: помимо основного формата, будут представлены три альтернативных — для проведения турнира в зависимости от сложности эпидемиологической обстановки.

Кубок Казахстана предварительно планируют провести в декабре 2020 года. Дата и места будут известны после рассмотрения заявок команд, претендующих на проведение.

Молодежная лига «Жастар» предварительно должна начаться в сентябре 2020 года, женский чемпионат Казахстана пройдет в три тура — с сентября или октября по март или апрель.