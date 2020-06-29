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29 июня, источник: Vesti.kz

Стала известна дата старта чемпионата Казахстана по хоккею

Казахстанская федерация хоккея провела онлайн-совещание руководителей клубов, сообщает пресс-служба КФХ.

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На нем установлена предварительная дата старта чемпионата Казахстана — 26 августа. В регламент турнира внесут изменения: помимо основного формата, будут представлены три альтернативных — для проведения турнира в зависимости от сложности эпидемиологической обстановки.

Кубок Казахстана предварительно планируют провести в декабре 2020 года. Дата и места будут известны после рассмотрения заявок команд, претендующих на проведение.

Молодежная лига «Жастар» предварительно должна начаться в сентябре 2020 года, женский чемпионат Казахстана пройдет в три тура — с сентября или октября по март или апрель.

Напомним, что чемпионат Казахстана сезона-2019/20 завершили досрочно в марте без определения победителя из-за пандемии коронавируса.

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