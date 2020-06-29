Экс-игрок «Барыса» сменил клуб в Казахстане
Бывший защитник сборной Казахстана Алексей Ишмаметьев продолжит карьеру в атырауском «Бейбарысе», сообщает «Шайба.kz».
Бывший защитник сборной Казахстана Алексей Ишмаметьев продолжит карьеру в атырауском «Бейбарысе», сообщает «Шайба.kz».
В минувшем сезоне 32-летний Ишмаметьев выступал за «Иртыш». В составе павлодарцев он провел 58 матчей в регулярном чемпионате Казахстана и набрал 18 (7+11) очков, а пяти играх
С 2010 по 2012 год Ишмаметьев выступал за «Барыс», за который провел 23 матча в КХЛ и четырежды помог забить партнерам. Воспитанник Магнитогорска получил гражданство Казахстана, но за национальную сборную не играл, однако в составе студенческой стал призером Универсиад-2013 и 2015.
Также в Казахстане Ишмаметьев выступал за «Арлан», с которым в сезоне-2015/16 стал чемпионом страны.