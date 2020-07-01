Посещаемость чемпионата Беларуси по хоккею выросла на четверть

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посещаемость матчей чемпионата Беларуси по хоккею выросла по сравнению с минувшим сезоном на четверть. Такие цифры были озвучены на сегодняшней отчетной конференции ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь», передает корреспондент БЕЛТА.
Наибольшее число зрителей посещало домашние матчи «Гомеля». В среднем на поединках «рысей» присутствовали 1 675 болельщиков по сравнению с 906 в минувшем сезоне. Также среди лидеров оршанский «Локомотив» (1 577). При этом отмечено падение интереса к поединкам «Юности».
Кроме того, выросла популярность сайта ФХБ. Его за сезон посетили почти 294 тыс. человек.
Для увеличения интереса к чемпионату страны в интернете, в сезоне 2019−2020 силами Федерации хоккея Беларуси впервые были проведены 200 пятикамерных трансляций матчей. В перерывах между играми работала студия ФХБ, был запущен матч-центр турнира. Общая интернет-аудитория хоккейных трансляций составила около 700 тыс. зрителей, в сезоне 2018−2019 она насчитывала почти 360 тыс. человек. -0-