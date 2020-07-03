ИИХФ дисквалифицировала 7 игроков «Динамо-Молодечно» за договорные матчи

Временную дисквалификацию получили: Павел Боярчук, Станислав Кучкин, Вячеслав Лисичкин, Алексей Иванов, Сергей Шелег, Никита Устиненко и Александр Сырей, которые за незаконное вознаграждение повлияли на результат домашнего матча с «Могилёвом» (5:6) 22 ноября 2019 года. Дело хоккеистов передано в Дисциплинарный совет ИИХФ для дальнейшего рассмотрения и применения санкций.

Ранее Федерация хоккея Беларуси дисквалифицировала Иванова, Шелега, Устиненко и Сырея до 31 мая 2020 года и подвергла денежным штрафам. На «Динамо-Молодечно» также был наложен штраф. Результат договорного матча был аннулирован, как и статистика хоккеистов в данной встрече.