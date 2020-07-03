Международная федерация хоккея дисквалифицировала чемпиона Казахстана
Международная федерация хоккея (IIHF) на официальном сайте объявила о временной дисквалификации бывшего защитника «Кулагера», «Арлана» и «Бейбарыса» Александра Сырея.
Международная федерация хоккея (IIHF) на официальном сайте объявила о временной дисквалификации бывшего защитника «Кулагера», «Арлана» и «Бейбарыса» Александра Сырея.
Выступая за «Динамо-Молодечно», он участвовал в договорном матче с «Могилевом», который прошел 22 ноября 2019 года в рамках чемпионата Беларуси. Команда Сырея вела 5:2 после второго периода, но в итоге проиграла в основное время — 5:6.
Временную дисквалификацию также получили другие
Ранее Федерация хоккея Беларуси аннулировала результат матча, а вышеназванные игроки получили дисквалификации и штраф. Неспортивный характер игры Сырей признал на суде, который прошел в мае. Организаторами «договорняка» он назвал двух российских игроков —
31-летний Сырей в 2017 году провел три матча за «Кулагер» в Кубке Казахстана, завершившиеся победой петропавловского клуба, а в сезоне-2018/19 играл за кокшетауский «Арлан» и атырауский «Бейбарыс», с которым стал чемпионом страны.