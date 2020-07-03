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3 июля, источник: Vesti.kz

Международная федерация хоккея дисквалифицировала чемпиона Казахстана

Международная федерация хоккея (IIHF) на официальном сайте объявила о временной дисквалификации бывшего защитника «Кулагера», «Арлана» и «Бейбарыса» Александра Сырея.

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Источник: shaiba.kz

Выступая за «Динамо-Молодечно», он участвовал в договорном матче с «Могилевом», который прошел 22 ноября 2019 года в рамках чемпионата Беларуси. Команда Сырея вела 5:2 после второго периода, но в итоге проиграла в основное время — 5:6.

Временную дисквалификацию также получили другие экс-хоккеисты «Динамо-Молодечно»: белорусы Станислав Кучкин, Вячеслав Лисичкин, Никита Устиненко и Сергей Шелег, россияне Павел Боярчук и Алексей Иванов. Дело игроков будет передано в Дисциплинарный совет IIHF для дальнейшего рассмотрения и применения санкций.

Ранее Федерация хоккея Беларуси аннулировала результат матча, а вышеназванные игроки получили дисквалификации и штраф. Неспортивный характер игры Сырей признал на суде, который прошел в мае. Организаторами «договорняка» он назвал двух российских игроков — экс-защитника «Арлана» Владимира Малевича и бывшего вратаря усть-каменогорского «Торпедо» Андрея Гаврилова.

31-летний Сырей в 2017 году провел три матча за «Кулагер» в Кубке Казахстана, завершившиеся победой петропавловского клуба, а в сезоне-2018/19 играл за кокшетауский «Арлан» и атырауский «Бейбарыс», с которым стал чемпионом страны.

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