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18:43 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-игрок «Барыса» и сборной Казахстана нашел новый клуб

Бывший вратарь сборной Казахстана Павел Полуэктов продолжит карьеру в «Алматы», сообщает «Шайба.kz».

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В прошедшем сезоне 28-летний Полуэктов выступал за «Актобе», который в первом раунде плей-офф проиграл кокшетаускому «Арлану». На счету вратаря 46 матчей, его коэффициент надежности составил 2,64, а процент отраженных бросков — 90,9.

Ранее Полуэктов также выступал за усть-каменогорские «Алтай-Торпедо» и «Торпедо», «Барыс», «Номад», «Снежных Барсов» и «Бейбарыс». В составе сборной Казахстана натурализованный россиянин играл на четырех чемпионатах мира — с 2013 по 2016 год, проведя в общей сложности девять матчей.

В КХЛ в период с октября 2012 года по октябрь 2016 года Полуэктов принял участие в 57 играх за «Барыс». Он отразил 91,1 процент бросков по своим воротам, а его коэффициент надежности составил 2,97.

Отметим, что в сезоне-2019/20 основным вратарем «Алматы» был другой экс-игрок «Барыса» и сборной Казахстана Дмитрий Мальгин, который покинул клуб в начале апреля.

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