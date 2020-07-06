Экс-игрок «Барыса» и сборной Казахстана нашел новый клуб
Бывший вратарь сборной Казахстана Павел Полуэктов продолжит карьеру в «Алматы», сообщает «Шайба.kz».
Бывший вратарь сборной Казахстана Павел Полуэктов продолжит карьеру в «Алматы», сообщает «Шайба.kz».
В прошедшем сезоне 28-летний Полуэктов выступал за «Актобе», который в первом раунде
Ранее Полуэктов также выступал за
В КХЛ в период с октября 2012 года по октябрь 2016 года Полуэктов принял участие в 57 играх за «Барыс». Он отразил 91,1 процент бросков по своим воротам, а его коэффициент надежности составил 2,97.
Отметим, что в сезоне-2019/20 основным вратарем «Алматы» был другой