Названы лучший хоккеист и тренер по версии Федерации хоккея Беларуси

Лучшим хоккеистом стал экс-капитан минского «Динамо» Андрей Костицын, а среди наставников первенствовал Андрей Скабелка, после работы с «Барысом» возглавивший ярославский «Локомотив».
Ныне перешедший в стан нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Костицын в матчах за «зубров» заработал 34 (17+17) очков. По итогам опроса он набрал 176 баллов. В тройку лучших игроков сезона также попали защитники Ник Бэйлен из челябинского «Трактора» (37) и Кристиан Хенкель из казанского «Ак Барса» (24). Всего во время голосования были названы фамилии 46 игроков.
Андрей Скабелка, второй год подряд выигравший с «Барысом» дивизион Аркадия Чернышева в регулярном чемпионате КХЛ и занявший второе место в Восточной конференции турнира, набрал 153 очка, опередив наставника солигорского «Шахтера» Юрия Файкова (54) и главного тренера чемпиона страны минской «Юности» Александра Макрицкого (50). Всего в голосовании были названы фамилии 23 специалистов.