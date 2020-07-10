Названы лучший хоккеист и тренер по версии Федерации хоккея Беларуси

Источник: РИА "Новости"

Лучшим хоккеистом стал экс-капитан минского «Динамо» Андрей Костицын, а среди наставников первенствовал Андрей Скабелка, после работы с «Барысом» возглавивший ярославский «Локомотив».

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Ныне перешедший в стан нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Костицын в матчах за «зубров» заработал 34 (17+17) очков. По итогам опроса он набрал 176 баллов. В тройку лучших игроков сезона также попали защитники Ник Бэйлен из челябинского «Трактора» (37) и Кристиан Хенкель из казанского «Ак Барса» (24). Всего во время голосования были названы фамилии 46 игроков.