«Тренер говорил: “Матери еще нарожают”». Почему в России умирают молодые хоккеисты — отвечает вратарь Донченко

Вратарь Илья Донченко — воспитанник московского «Динамо», который так и не смог пробиться в Континентальную хоккейную лигу. Ближе всего к этому он был в череповецкой «Северстали», а последний сезон провел в латвийском «Динабурге». В интервью Sport24 Донченко рассказал о хоккее и жизни в прибалтийской стране, нагрузках в ВХЛ и своем отношении к недавней смерти 23-летнего Павла Крутия.

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— Илья, как из третьего вратаря «Северстали» ты стал первым в латвийском клубе?

— «Северсталь» в отношении к своим воспитанникам схожа с Новокузнецком, наверное, молодых стараются подтянуть в первую команду, чтобы получить опыт тренировок с матерыми мастерами. Но вратарям меньше шансов сыграть в КХЛ, особенно если в воротах такая величина, как Коварж.

— Коварж же сейчас самый высокооплачиваемый игрок «Автомобилиста». Каково это, сидеть под российским аналогом Хенрика Лундквиста?

— У нас вторым вратарем был Роман Смирягин. Мне было нормально, никаких ожиданий по поводу позиции основного вратаря у меня не было, а вот ему пришлось тяжело. Мне было все интересно, с Коваржем сложились отличные отношения, ведь я ему не был конкурентом, он видел во мне партнера, ученика, поэтому охотно подсказывал какие-то моменты. Со Смирягиным отношение у него были другие, он старался его на дистанции держать. Обычно второй и третий вратари в команде объединяются, чтобы «подвинуть» первого. У нас тоже такое было, и Роман тоже частенько делился со мной переживаниями, что он мало играет. Я ездил на все выезды, ждал своего шанса.

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— Дождался?

— Да, был момент, когда играл Рома Смирягин и мы «горели» «Югре» 1:7. Я на тренера так поглядывал, но он все не давал мне команду выйти на лед. Он тогда не видел меня на предсезонке и не давал шансов, а в конце сезона со мной решили расстаться. Вот тогда уже стал сам искать себе команду.

— А в Латвию-то как попал? Через агента или сам нашел команду?

— Агент — знакомый моего друга детства, с которым они вместе играли в минорных лигах в США. Он потом по Европе поездил, а сейчас работает агентом, хотя парень молодой — 94 года рождения. Я тогда в ВХЛ Б играл за «Кристалл» из Саратова. Договорились с ним, помог мне с университетом.

— Как в «Динабурге» тебя принял коллектив? Не было каких-то шуточек про русское вторжение?

— Даугавпилс — русский город, все было совершенно адекватно. Я поначалу переживал, что будет другой язык, хотя английский я знаю, но не так хорошо, чтобы на нем только разговаривать. Оказалось, что вся команда и весь город говорят на русском. Приехал в такую русскую Европу. Латыши, надо сказать, мало на нас похожи. Они открытые, позитивные и говорят на русском. Нет такого, что в команде все хмурые и серьезные, танцы в раздевалке даже бывали.

— Тебе еще на переговорах дали понять, что ты приходишь на позицию первого номера?

— Да, с этим никаких вопросов не было. В латвийском чемпионате зарплаты невысокие, я получал около 1000 евро в месяц, но по меркам местного чемпионата это солидная зарплата, одна из самых больших в команде. Поэтому сомнений не было, что именно мне доверят место в воротах.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B2ctTaHgoQe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B2ctTaHgoQe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B2ctTaHgoQe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Илья Донченко (@iliadonchenko)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-09-15T22:26:08+00:00">15 Сен 2019 в 3:26 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Тысяча евро в целом для Латвии — это много?

— Да, в стране средняя зарплата около 400 евро. Цены при этом сравнимы с московскими. Страна в упадке. В Риге, как и у нас в Москве, зарплаты повыше, но в целом там нет большой разницы в доходах.

— В быту клуб помог устроиться?

— Да, в этом отношении в «Динабурге» все было налажено. Я жил на базе прямо напротив катка. Клуб предоставлял выбор, можно было квартиру снимать в городе, но я предпочел жить на базе, ведь там всегда можно было спуститься в столовую и поесть. Тем более, живешь один, что еще нужно?

— Как в целом оценишь уровень чемпионата Латвии?

— Это получше, чем ВХЛ Б, но до «вышки» в целом не дотягивает немного. В «вышке» скорости повыше, а в латвийской лиге хоккей был менее скоростной, ближе к ветеранскому, но при этом игроки техничные с игровым мышлением. Есть несколько команд, которые на этом фоне выделялись, например фарм-клуб рижского «Динамо» — «Лиепая». Вот в ней уровень приблизительно как в нашей ВХЛ: молодые, физически крепкие игроки, высокая скорость, мастеровитые. С ними было очень тяжело играть.

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— Что тебе сказали, когда ты только пришел в команду?

— Тренер сказал «Мы на тебя рассчитываем, ты ловишь все». Вот так меня встретили. Я это и искал, хотелось того, чтобы быть нужным команде. В итоге этот груз меня немного подкосил в конце сезона. Тяжело играть в каждой игре на износ. Поначалу на меня смотрели и не понимали, зачем я вообще туда приехал, ведь я в «Северстали» был, но у меня на тот момент других вариантов продолжения карьеры просто не было.

— Ловил все?

— Старался, но иногда бывали такие игры, что там и Бобровский бы не вывез.

— В Латвии есть лимит на легионеров?

— Да, 5 человек на команду, но так как мы выступали первый сезон в высшем дивизионе, то нам разрешили семь. У нас была очень молодая команда, половине игроков было по 17 лет, то есть они еще школьниками были, потому что в Латвии 12-летняя система обучения. Первое время полевые не справлялись, было очень сложно. Мы забивали, только если соперник совершал серьезные ошибки, а в целом играли от обороны. Я получал по 60 бросков за игру стабильно. Физически и психологически было непросто, под конец года даже голова «поплыла» немного. С психологом работал, он мне сильно помог.

— Эта поездка сильно изменила тебя как спортсмена?

— И как хоккеиста, да и как человека тоже. Вырос.

Когда ты легионер — это большая ответственность, ты сразу понимаешь, что тебя взяли в команду и ждут от тебя результата здесь и сейчас.

— А были те, кто с этой ролью не справился?

— Да, по ходу сезона появился у нас игрок, поигравший во многих чемпионатах. Мы на него смотрели как на дядьку, который вывезет нас. А этот игрок, не буду называть его имени, не смог показать лучший хоккей свой, психологическое давление слишком сильное оказалось.

— Наверняка после выездов в ВХЛ Б ты в Латвии просто наслаждался.

— Не то слово! В «Кристалле» спина порой просто отваливалась. Был выезд на поезде — ехали три дня до Барнаула. И был выезд 24 часа на автобусе. Так что автобусные выезды из АХЛ отдыхают. И представь, как играть на следующий день после такого.

— Сейчас есть какие-то предложения?

— Нет, пока пусто совсем. Я не набрал нужного процента для Европы.

— То есть?

— Процент отраженных бросков. Чтобы на тебя обратили внимание, нужно стараться держать процент в районе 92, а у меня было 89 или около того. Бывало, и правда, накидывали полную авоську. Тяжело было, игры одна за другой. Ближе к концу сезона привезли финского вратаря, тогда стало полегче, играли по очереди.

— Без статистики куда-то тяжело попасть.

— Конечно! Рассматривал вариант с Польшей, еще думал над тем, чтобы поехать по университетской линии в Европу играть. В Европе, как и в Америке, любят хоккеистов-студентов, потому что у тебя есть учебная виза и им нужно только оформить тебя как полагается, без всяких рабочих виз. Клубу проще в этом отношении. Как студент ты можешь работать 24 часа в неделю, хоккей в этом отношении полностью укладывается в эти рамки. В Германии так не прокатит, а в других странах — пожалуйста. В Германии или Франции поиграть было бы интересно, хороший уровень. После Европы, если честно, обратно в ВХЛ совсем не хочется.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BtBuBtsAHG9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BtBuBtsAHG9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BtBuBtsAHG9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Илья Донченко (@iliadonchenko)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-24T18:10:25+00:00">24 Янв 2019 в 10:10 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Почему?

— Отношение к хоккеистам человеческое. Вот пример из недавних — ситуация с Пашей Крутием. Это как нельзя лучше описывает то отношение, которые сейчас есть. На тебя не будут тратить время на медосмотре. Я был в «Вышке» в четырех командах и меня ни разу не просили пройти полное обследование и показать бумажки, а гоняли наравне со всеми — выживай. Бывало, что ребята сами «отваливались» по здоровью и их просто списывали. В Латвии я чувствовал, что обо мне заботятся. Может, в отношении спорта они уступают нам. В России гиперответственность тренеров и руководства дает результат, но с другой стороны, свобода дает тебе развиваться самому. От этого коллектив прочнее.

— Что удивило тебя больше всего, когда ты приехал в Даугавпилс?

— Отношение к алкоголю, был шок! Никто не ругал, если кто-то из хоккеистов выпьет пива. Перед началом сезона мы ездили за город на вечеринку всей командой. Игроки, тренеры и менеджеры выпивали пиво, никто ничего такого в этом не видел. Нас трое русских было, мы поначалу думали, что это проверка какая-то, а потом тренер нас успокоил и сказал, что в Латвии никто не будет ругать если после игры выпьешь бокал пива. Нам даже выдавали после игр по баночке. Там к этому адекватно относятся, ну и пиво там отличное.

— В целом понравилось в «Динабурге»?

— С тем бюджетом, что у них был, они сделали отличную команду. Я как хоккеист стал хотя бы что-то зарабатывать, потому что до этого не сказать, что это были большие доходы. В МХЛ были копейки, в ВХЛ Б тоже не сказать, чтобы вау.

— Сезон, как и везде практически, досрочно закончили?

— Да, до плей-офф оставалась неделя, мы горели желанием там поиграть, показать себя, но в один из дней тренер объявил, что сегодня у нас последняя тренировка. Так и получилось, на следующий день начался карантин и русским посоветовали в течение пары дней покинуть Латвию, пока границы открыты.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/ByPR1dkAyVg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/ByPR1dkAyVg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/ByPR1dkAyVg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Илья Донченко (@iliadonchenko)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-03T07:10:24+00:00">3 Июн 2019 в 12:10 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Не думал попроситься в «Динабург» еще на сезон, если все устраивало?

— Сейчас в Даугавпилсе сменился мэр города, а клуб финансировался властями, потому что предыдущий мэр обожал хоккей и хотел, чтобы был в городе свой клуб. Теперь непонятно, что будет с финансированием, а оно, скорее всего, будет меньше, чем было в этом сезоне.

— А чувствовалось, что жителям города нужна команда?

— Да, за нас болели, переживали. На первый матч пришли полторы тысячи болельщиков, а в среднем по 800−900 приходило. Если соперник «Курбатс» или «Лиепая», то больше гораздо. Многие приходили больше на соперника посмотреть, но поддержка у нас была отличная. На улицах, бывало, узнавали. Не хватало побед, конечно, это чувствовалось.

— Что дальше? Продолжишь карьеру или решил, что все?

— К счастью для себя пришел к мысли, что наверное да, все. Для меня хоккей это было такое «черное дело»: выхожу на лед помогать команде. У меня не было удовлетворения, поэтому и сезоны получались «ломанные». На старте я всегда играл с огромным желанием помочь, а на фоне того, что я не получал удовлетворения, постепенно скатывался. Честно говоря, я вообще больше в поле любил играть, а в ворота встал потому, что начал расти резко и на этом фоне были проблемы с сердцем, хотя нагрузки в воротах тоже совсем не детские. И кроссы традиционные тоже никто не отменял. Я правда, не очень понимаю, для чего вратари их бегают. Это, наверное, чтобы полевым не было обидно, что вратари не бегают, ха-ха-ха. Сейчас на волне смерти Паши Крутия, я думаю, мы придем к тому, чтобы отказаться от чрезмерных нагрузок.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BpcxbaJAHFV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BpcxbaJAHFV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BpcxbaJAHFV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Илья Донченко (@iliadonchenko)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-27T20:14:03+00:00">27 Окт 2018 в 1:14 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— У тебя было такое, что ты блевал на сборах?

— Чтобы выворачивало — нет, но близко к тому было неоднократно. Это ненормально, такие методики советские. Мы же люди все, не надо делать из нас рабов, которые бегают и забивают шайбы. В моей жизни был тренер, который сказал: «Мне пофигу сколько вас, матери еще нарожают — придут другие». У тренеров своя мотивация, им нужно показывать результат, выставлять своих ребят на драфт, давать школе приток, имя. У них есть приказ дать результат, они его дают. Это вопрос общей структуры управления. Все же с головы начинается, но не будем об этом.