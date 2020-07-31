Хоккеисты «Юности» добились второй победы на турнире памяти Александра Дубко, обыграв «Гомель»

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В первом периоде «Юность» контролировала происходящее на площадке, но отличиться смогла лишь однажды. На 14-й минуте матча Евгений Ногачев, перехватив шайбу в средней зоне, отдал передачу на Дениса Мингалеева. Тот в свою очередь отпасовал на Михаила Стефановича, который заставил капитулировать голкипера «рысей» Алексея Мерзлова.

После перерыва гомельчане попытались перехватить инициативу и небезуспешно. На 26-й минуте матча Александр Скоренов сравнял счет в матче. Однако равновесие сохранить не удалось. Концовка второй трети матча оказалась за минчанами. Сначала Алексей Виноградов вывел «Юность» вперед, а затем Павел Развадовский, которому не сумели помешать защитники, с третьей попытки смог пробить вратаря «Гомеля».

В заключительном периоде команды отличились еще по одному разу. Сначала защитник минчан Андрей Антонов забросил четвертую шайбу в ворота «рысей» — 4:1. Затем гомельчане использовали большинство и Антон Елисеенко заставил капитулировать голкипера Ростислава Зиновенко, который не поймал шайбу, летевшую в дальний верхний угол. Минчане перешли на игру вторым номером, но гомельчане из этой ситуации извлечь пользу не смогли — счет до финальной сирены не изменился.