Хоккеисты «Немана» уверенно переиграли «Лиду» в матче турнира памяти Александра Дубко

Игра проходила под диктовку многократных чемпионов Беларуси. Уже на шестой минуте игрокам «Немана» удалась комбинация, которую взятием ворот завершил Артем Левша. Менее чем через 10 минут случилась еще одна голевая атака. Удвоил преимущество гродненцев защитник Игорь Козячий.

«Рыцари» старались аккуратно играть в обороне, однако без удалений все же не обошлось. Третью шайбу гродненцев Виктор Пластинин забросил, реализовав большинство. Когда вторая треть матча пересекла свой экватор, Эдуард Гринь довел счет до 4:0 в пользу «Немана».

Лидская дружина смогла сократить разрыв в счете после результативной комбинации, которую завершил точным броском Никита Бастрыкин. Ну, а менее чем за две минуты до конца второго периода Игорь Варивончик отправил пятую шайбу в ворота «Лиды», где к тому времени Павла Шелесного, проведшего не самый лучший матч в своей карьере, сменил Иван Поляков.

Таким образом, победитель состязаний в Гродно определится завтра в очном противоборстве двух принципиальных соперников — местного «Немана» и столичной «Юности». Напомним, что в утренней части состязаний минчане обыграли «Гомель». Команда Сергея Стася поспорит за третье место с «Лидой».