Текущие события
Хоккей. НХЛ
19:00
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
22:00
Эдмонтон Ойлерз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
23:00
Нью-Йорк Айлендерс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
2.08
Питтсбург Пингвинз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
2.08
Калгари Флэймз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
2.08
Нэшвилл Предаторз
Аризона Койотс
Все события
Фоторепортажи
9Золотой дубль «Зенита»
25Пинок Дзагоева и пушка Облякова: победа ЦСКА в кадрах Sport24
15:01 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Гомеля» обыграли «Лиду» и заняли 3-е место на турнире памяти Александра Дубко

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Гомеля», крупно обыграв «Лиду», заняли третье место на турнире памяти Александра Дубко. Матч завершился в пользу подопечных Сергея Стася со счетом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Хоккеисты обеих команд были полны решимости добиться успеха и активно начали игру. Гомельчане атаковали опаснее соперников, но счет первыми открыли «рыцари». На девятой минуте матча отличился Александр Бунец. К сожалению поклонников дружины, преимущество «Лиды» продержалось не долго. «Рыси» усилили натиск, и защита команды Алексея Емельянова не выдержала. Сначала счет сравнял Иван Секерин, а затем Егор Корбит вывел гомельчан вперед.

Во втором периоде наступила голевая засуха. Моменты были как у одной, так и другой команды, но шайба упорно не шла в ворота.

Читайте также
Хоккеисты «Немана» уверенно переиграли «Лиду» в матче турнира памяти Александра Дубко

В третьей двадцатиминутке болельщики увидели еще два взятия ворот. Сначала Егор Корбит оформил дубль, а затем Кирилл Бовин забросил четвертую шайбу в ворота лидчан.

Победитель состязаний в Гродно определится в сегодняшнем вечернем противоборстве двух принципиальных соперников — местного «Немана» и столичной «Юности», одержавших до этого по две победы.

Турнир памяти Александра Дубко, уже 16-й, проходит в этом году с 30 июля по 1 августа в Гродно. Он назван в честь бывшего председателя Гродненского облисполкома, который много внимания уделял развитию хоккея в регионе. В конце 1980-х годов, будучи председателем колхоза «Прогресс», Александр Дубко взял под опеку появившуюся в Гродно хоккейную команду, которая стала успешно выступать в чемпионате СССР под названием «Прогресс» — ШВСМ. В ее составе были многие будущие хоккеисты сборной Беларуси, в том числе Руслан Салей, Олег Антоненко, Олег Хмыль. В дальнейшем Александр Дубко также старался помогать команде из Гродно, которая уже под названием «Неман» выиграла ВЕХЛ в 1996 году, а в 1998-м впервые стала чемпионом Беларуси.

Читайте также
 Гороскоп на май 2020
Хитрая гиена притворилась мертвой и спаслась от львов - видео
ПСЖ выиграл Кубок французской лиги
«Химки» подтвердили назначение Гунько на пост главного тренера
Источник: У олимпийского чемпиона найден коронавирус
Двоюродный брат Хабиба одержал победу нокаутом
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании
«Спартак» презентовал форму на сезон-2020/2021: фото
«Зенит» представил форму на новый сезон: фото
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь