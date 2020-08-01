Хоккеисты «Гомеля» обыграли «Лиду» и заняли 3-е место на турнире памяти Александра Дубко

Хоккеисты обеих команд были полны решимости добиться успеха и активно начали игру. Гомельчане атаковали опаснее соперников, но счет первыми открыли «рыцари». На девятой минуте матча отличился Александр Бунец. К сожалению поклонников дружины, преимущество «Лиды» продержалось не долго. «Рыси» усилили натиск, и защита команды Алексея Емельянова не выдержала. Сначала счет сравнял Иван Секерин, а затем Егор Корбит вывел гомельчан вперед.

Во втором периоде наступила голевая засуха. Моменты были как у одной, так и другой команды, но шайба упорно не шла в ворота.

В третьей двадцатиминутке болельщики увидели еще два взятия ворот. Сначала Егор Корбит оформил дубль, а затем Кирилл Бовин забросил четвертую шайбу в ворота лидчан.

Победитель состязаний в Гродно определится в сегодняшнем вечернем противоборстве двух принципиальных соперников — местного «Немана» и столичной «Юности», одержавших до этого по две победы.