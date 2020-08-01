Хоккеисты «Гомеля» обыграли «Лиду» и заняли 3-е место на турнире памяти Александра Дубко

Хоккеисты обеих команд были полны решимости добиться успеха и активно начали игру. Гомельчане атаковали опаснее соперников, но счет первыми открыли «рыцари». На девятой минуте матча отличился Александр Бунец. К сожалению поклонников дружины, преимущество «Лиды» продержалось не долго. «Рыси» усилили натиск, и защита команды Алексея Емельянова не выдержала. Сначала счет сравнял Иван Секерин, а затем Егор Корбит вывел гомельчан вперед.
Во втором периоде наступила голевая засуха. Моменты были как у одной, так и другой команды, но шайба упорно не шла в ворота.
В третьей двадцатиминутке болельщики увидели еще два взятия ворот. Сначала Егор Корбит оформил дубль, а затем Кирилл Бовин забросил четвертую шайбу в ворота лидчан.
Победитель состязаний в Гродно определится в сегодняшнем вечернем противоборстве двух принципиальных соперников — местного «Немана» и столичной «Юности», одержавших до этого по две победы.
Турнир памяти Александра Дубко, уже 16-й, проходит в этом году с 30 июля по 1 августа в Гродно. Он назван в честь бывшего председателя Гродненского облисполкома, который много внимания уделял развитию хоккея в регионе. В конце 1980-х годов, будучи председателем колхоза «Прогресс», Александр Дубко взял под опеку появившуюся в Гродно хоккейную команду, которая стала успешно выступать в чемпионате СССР под названием «Прогресс» — ШВСМ. В ее составе были многие будущие хоккеисты сборной Беларуси, в том числе Руслан Салей, Олег Антоненко, Олег Хмыль. В дальнейшем Александр Дубко также старался помогать команде из Гродно, которая уже под названием «Неман» выиграла ВЕХЛ в 1996 году, а в 1998-м впервые стала чемпионом Беларуси.