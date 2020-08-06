Новополоцкий «Химик» обыграл солигорский «Шахтер» в матче Кубка Салея

По дебютным минутам встречи казалось, что у серебряных медалистов чемпионата Беларуси минувшего года не возникнет проблем с командой из экстралиги Б. Тем более что первый период прошел под аккомпанемент атак «горняков», которые по-хозяйски расположились в зоне обороны новополочан. Однако шайба побывала в воротах «Химика» лишь на 11-й минуте игры — отличился Артем Кислый.

После взятия ворот соперников в действиях солигорчан появилась академичность. В атаках стало куда меньше остроты. Впрочем, когда дело доходило до серьезной опасности, на линии ворот не допускал осечек голкипер новополочан Артем Шпилев. Игроки «Химика», сделав ставку на контратакующую игру, не прогадали: на 35-й минуте встречи счет сравнял нападающий Игорь Коваленя.

В третьем периоде рисунок игры не изменился. Новополочане, действовавшие вторым номером, смогли нанести еще два разящих броска, огорчив голкипера «горняков» Максима Малютина. Шайбы забросили Артем Землянкин и Данил Щеголев на 45-й и 48-й минутах игры соответственно.

Оставшееся время поединка прошло в атаках «горняков», которые чуть более чем за минуту до финального свистка забросили вторую шайбу: Андрей Феклистов реализовал большинство после удаления Артема Ментюка. Однако финишный штурм солигорчанам не удался. Оборона «Химика» была на высоте.